BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Zypher Network je 0.001113USD. Trhová kapitalizácia POP je 1,674,137.499258USD. Sledujte aktualizácie cien POP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Zypher Network je 0.001113USD. Trhová kapitalizácia POP je 1,674,137.499258USD. Sledujte aktualizácie cien POP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o POP

POP informácie o cene

Čo je POP

POP biela kniha

POP oficiálna webová stránka

POP tokenomika

POP predpoveď cien

POP história

POP Sprievodca nákupom

POP-na-fiat prevodník mien

POP spot

POP USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Zypher Network Logo

Zypher Network kurz (POP)

1 POP na USD aktuálnu cenu:

$0.001113
$0.001113$0.001113
-1.41%1D
USD
Zypher Network (POP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:20 (UTC+8)

Dnešná cena Zypher Network

Aktuálna dnešná cena Zypher Network (POP) je $ 0.001113, s 1.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny POP na USD konverzný kurz je $ 0.001113 za POP.

Zypher Network sa v súčasnosti radí na #1868 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.67M, pričom počet coinov v obehu je 1.50B POP. Počas posledných 24 hodín sa POPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001066 (low) do $ 0.001237 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0122852444917876, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000910956106492917.

V krátkodobom vývoji sa POP zmenilo o -2.46% za poslednú hodinu a o -83.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 66.16K.

Zypher Network (POP) informácie o trhu

No.1868

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

$ 66.16K
$ 66.16K$ 66.16K

$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Zypher Network je $ 1.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 66.16K. Počet coinov v obehu POP je 1.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.13M.

História cien Zypher Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001066
$ 0.001066$ 0.001066
24 hod Low
$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237
24 hod High

$ 0.001066
$ 0.001066$ 0.001066

$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917$ 0.000910956106492917

-2.46%

-1.41%

-83.91%

-83.91%

Zypher Network (POP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Zypher Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00001592-1.41%
30 dní$ -0.007541-87.14%
60 dní$ +0.000113+11.30%
90 dní$ +0.000113+11.30%
Zypher Network dnešná zmena ceny

Dnes POP zaznamenal zmenu o $ -0.00001592 (-1.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Zypher Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.007541 (-87.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Zypher Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal POP zmenu o $ +0.000113 (+11.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Zypher Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000113 (+11.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Zypher Network (POP)?

Pozrite si Zypher Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Zypher Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Zypher Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Zypher Network?

Zypher Network (POP) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact POP pricing.

Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.

Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.

Supply & Demand: Token circulation, staking rewards, and trading volume create price pressure.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market behavior.

Competition: Performance relative to similar blockchain gaming and infrastructure projects.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Zypher Network?

People want to know Zypher Network (POP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.

Cenové predikcie pre Zypher Network

Cenová predikcia Zypher Network (POP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena POP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Zypher Network (POP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Zypher Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Zypher Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku POP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Zypher Network Cenové predikcie.

O Zypher Network

POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.

Ako nakupovať a investovať Zypher Network

Ste pripravení začať s Zypher Network? Nákup POP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Zypher Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Zypher Network (POP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Zypher Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Zypher Network (POP)

Čo môžete urobiť s Zypher Network

Vlastníctvo Zypher Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Zypher Network (POP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Zypher Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Zypher Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Zypher Network

Akú hodnotu bude mať 1 Zypher Network v roku 2030?
Ak by hodnota Zypher Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Zypher Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:20 (UTC+8)

Zypher Network (POP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Zypher Network

POP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície POP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s POP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Zypher Network (POP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Zypher Network a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
POP/USDT
$0.001113
$0.001113$0.001113
-1.59%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.34
$23.34$23.34

+133.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006948
$0.00006948$0.00006948

+1,289.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009729
$0.009729$0.009729

+143.22%

Flux

Flux

FLUX

$0.18876
$0.18876$0.18876

+72.65%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010347
$0.000010347$0.000010347

+72.45%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02246
$0.02246$0.02246

+38.89%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

POP-na-USD kalkulačka

Suma

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.001113 USD