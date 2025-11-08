Aktuálna dnešná cena Zypher Network je 0.001113USD. Trhová kapitalizácia POP je 1,674,137.499258USD. Sledujte aktualizácie cien POP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Zypher Network je 0.001113USD. Trhová kapitalizácia POP je 1,674,137.499258USD. Sledujte aktualizácie cien POP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Zypher Network (POP) je $ 0.001113, s 1.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny POP na USD konverzný kurz je $ 0.001113 za POP.
Zypher Network sa v súčasnosti radí na #1868 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.67M, pričom počet coinov v obehu je 1.50B POP. Počas posledných 24 hodín sa POPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.001066 (low) do $ 0.001237 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.0122852444917876, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000910956106492917.
V krátkodobom vývoji sa POP zmenilo o -2.46% za poslednú hodinu a o -83.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 66.16K.
Zypher Network (POP) informácie o trhu
No.1868
$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M
$ 66.16K
$ 66.16K$ 66.16K
$ 11.13M
$ 11.13M$ 11.13M
1.50B
1.50B 1.50B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
15.04%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Zypher Network je $ 1.67M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 66.16K. Počet coinov v obehu POP je 1.50B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.13M.
História cien Zypher Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.001066
$ 0.001066$ 0.001066
24 hod Low
$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237
24 hod High
$ 0.001066
$ 0.001066$ 0.001066
$ 0.001237
$ 0.001237$ 0.001237
$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876
$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917$ 0.000910956106492917
-2.46%
-1.41%
-83.91%
-83.91%
Zypher Network (POP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Zypher Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00001592
-1.41%
30 dní
$ -0.007541
-87.14%
60 dní
$ +0.000113
+11.30%
90 dní
$ +0.000113
+11.30%
Zypher Network dnešná zmena ceny
Dnes POP zaznamenal zmenu o $ -0.00001592 (-1.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Zypher Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.007541 (-87.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Zypher Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal POP zmenu o $ +0.000113 (+11.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Zypher Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000113 (+11.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Zypher Network (POP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Zypher Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Zypher Network?
Zypher Network (POP) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact POP pricing.
Adoption & Usage: Real-world utility and platform adoption drive demand and price appreciation.
Technology Development: Updates, partnerships, and technical improvements affect investor perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market behavior.
Competition: Performance relative to similar blockchain gaming and infrastructure projects.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Zypher Network?
People want to know Zypher Network (POP) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell decisions.
Cenové predikcie pre Zypher Network
Cenová predikcia Zypher Network (POP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena POP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Zypher Network (POP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Zypher Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Zypher Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku POP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Zypher Network Cenové predikcie.
O Zypher Network
POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.
POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.
Ako nakupovať a investovať Zypher Network
Ste pripravení začať s Zypher Network? Nákup POP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Zypher Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Zypher Network (POP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.50B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Zypher Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Zypher Network
Vlastníctvo Zypher Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Zypher Network (POP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Zypher Network (POP)
Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.
Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.
Zypher Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Zypher Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Zypher Network
Akú hodnotu bude mať 1 Zypher Network v roku 2030?
Ak by hodnota Zypher Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Zypher Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíZypher Network?
Dnešná cena Zypher Network je $ 0.001113. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Zypher Network stále dobrou investíciou?
Zypher Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do POP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Zypher Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Zypher Network v hodnote $ 66.16K.
Aká je aktuálna cena Zypher Network?
Živá cena POP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Zypher Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena POP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Zypher Network?
Cenu POP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,281.76
+2.46%
ETH
3,442.5
+4.39%
SOL
164.15
+5.62%
COAI
1.2094
+10.67%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre POP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár POP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Zypher Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Zypher Network v tomto roku?
Cena Zypher Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Zypher Network (POP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:20 (UTC+8)
Zypher Network (POP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.