Aktuálna dnešná cena Pibble je 0.0001336USD. Trhová kapitalizácia PIBBLE je --USD. Sledujte aktualizácie cien PIBBLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Pibble Logo

Pibble kurz (PIBBLE)

1 PIBBLE na USD aktuálnu cenu:

Pibble (PIBBLE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:37 (UTC+8)

Dnešná cena Pibble

Aktuálna dnešná cena Pibble (PIBBLE) je $ 0.0001336, s 8.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PIBBLE na USD konverzný kurz je $ 0.0001336 za PIBBLE.

Pibble sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PIBBLE. Počas posledných 24 hodín sa PIBBLEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001186 (low) do $ 0.0001455 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PIBBLE zmenilo o -0.08% za poslednú hodinu a o -44.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.55K.

Pibble (PIBBLE) informácie o trhu

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Pibble je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.55K. Počet coinov v obehu PIBBLE je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Pibble v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
-0.08%

+8.42%

-44.66%

-44.66%

Pibble (PIBBLE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Pibble za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000010391+8.42%
30 dní$ -0.0009104-87.21%
60 dní$ -0.0008664-86.64%
90 dní$ -0.0008664-86.64%
Pibble dnešná zmena ceny

Dnes PIBBLE zaznamenal zmenu o $ +0.000010391 (+8.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Pibble zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0009104 (-87.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Pibble zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PIBBLE zmenu o $ -0.0008664 (-86.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Pibble zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0008664 (-86.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pibble (PIBBLE)?

Pozrite si Pibblestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Pibble

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pibble, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Pibble?

Pibble (PIBBLE) prices are influenced by several key factors:

Market Demand: User adoption of the Pibble platform for image sharing and social networking drives token utility and demand.

Platform Growth: Active users, content creators, and engagement levels directly impact token value.

Token Utility: Usage for rewards, transactions, and platform features affects circulation and demand.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence influence price movements.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.

Competition: Performance relative to other social media blockchain projects affects investor interest.

Development Progress: Platform updates, new features, and partnership announcements can trigger price changes.

Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets impact trading and adoption.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pibble?

People want to know Pibble (PIBBLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Pibble

Cenová predikcia Pibble (PIBBLE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PIBBLE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pibble (PIBBLE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Pibble mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pibble v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PIBBLE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pibble Cenové predikcie.

O Pibble

PIBBLE (PIB) is a blockchain-based cryptocurrency that primarily focuses on the digital content industry, specifically images. It operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. PIBBLE aims to revolutionize the way digital content creators, particularly photographers and artists, monetize their work by providing a decentralized platform where they can directly sell their content to consumers. This eliminates the need for intermediaries, thereby increasing the profits for creators. The PIBBLE ecosystem also includes features for content sharing and social networking, allowing users to earn PIB tokens for their activities on the platform. The supply of PIB tokens is determined by the platform's usage and demand.

Ako nakupovať a investovať Pibble

Ste pripravení začať s Pibble? Nákup PIBBLE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Pibble. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Pibble (PIBBLE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Pibble sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo je Pibble (PIBBLE)

PIBBLE is a memecoin named after dog sounds, with a community-driven animal-themed narrative inspired by the viral TikTok video “wash my belly.”

Pibble Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Pibble zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

