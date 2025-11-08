Aktuálna dnešná cena Pibble je 0.0001336USD. Trhová kapitalizácia PIBBLE je --USD. Sledujte aktualizácie cien PIBBLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Pibble je 0.0001336USD. Trhová kapitalizácia PIBBLE je --USD. Sledujte aktualizácie cien PIBBLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Pibble (PIBBLE) je $ 0.0001336, s 8.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PIBBLE na USD konverzný kurz je $ 0.0001336 za PIBBLE.
Pibble sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PIBBLE. Počas posledných 24 hodín sa PIBBLEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001186 (low) do $ 0.0001455 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa PIBBLE zmenilo o -0.08% za poslednú hodinu a o -44.66% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.55K.
Pibble (PIBBLE) informácie o trhu
$ 54.55K
$ 0.00
Aktuálna trhová kapitalizácia Pibble je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.55K. Počet coinov v obehu PIBBLE je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien Pibble v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
-0.08%
+8.42%
-44.66%
-44.66%
Pibble (PIBBLE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Pibble za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000010391
+8.42%
30 dní
$ -0.0009104
-87.21%
60 dní
$ -0.0008664
-86.64%
90 dní
$ -0.0008664
-86.64%
Pibble dnešná zmena ceny
Dnes PIBBLE zaznamenal zmenu o $ +0.000010391 (+8.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Pibble zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0009104 (-87.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Pibble zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PIBBLE zmenu o $ -0.0008664 (-86.64%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pibble zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0008664 (-86.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Pibble (PIBBLE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Pibble, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Pibble?
Pibble (PIBBLE) prices are influenced by several key factors:
Market Demand: User adoption of the Pibble platform for image sharing and social networking drives token utility and demand.
Platform Growth: Active users, content creators, and engagement levels directly impact token value.
Token Utility: Usage for rewards, transactions, and platform features affects circulation and demand.
Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.
Competition: Performance relative to other social media blockchain projects affects investor interest.
Development Progress: Platform updates, new features, and partnership announcements can trigger price changes.
Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets impact trading and adoption.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Pibble?
People want to know Pibble (PIBBLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Pibble
Cenová predikcia Pibble (PIBBLE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PIBBLE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pibble (PIBBLE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Pibble mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Pibble
PIBBLE (PIB) is a blockchain-based cryptocurrency that primarily focuses on the digital content industry, specifically images. It operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. PIBBLE aims to revolutionize the way digital content creators, particularly photographers and artists, monetize their work by providing a decentralized platform where they can directly sell their content to consumers. This eliminates the need for intermediaries, thereby increasing the profits for creators. The PIBBLE ecosystem also includes features for content sharing and social networking, allowing users to earn PIB tokens for their activities on the platform. The supply of PIB tokens is determined by the platform's usage and demand.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:37 (UTC+8)
