Aktuálna dnešná cena NUMINE je 0.09317USD. Trhová kapitalizácia NUMI je 15,072,578.98608USD. Sledujte aktualizácie cien NUMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena NUMINE je 0.09317USD. Trhová kapitalizácia NUMI je 15,072,578.98608USD. Sledujte aktualizácie cien NUMI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

NUMINE Logo

NUMINE kurz (NUMI)

1 NUMI na USD aktuálnu cenu:

$0.09317
-0.80%1D
USD
NUMINE (NUMI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:11 (UTC+8)

Dnešná cena NUMINE

Aktuálna dnešná cena NUMINE (NUMI) je $ 0.09317, s 0.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NUMI na USD konverzný kurz je $ 0.09317 za NUMI.

NUMINE sa v súčasnosti radí na #932 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 15.07M, pričom počet coinov v obehu je 161.78M NUMI. Počas posledných 24 hodín sa NUMIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.08977 (low) do $ 0.09551 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.14584954023080834, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.05706319497536665.

V krátkodobom vývoji sa NUMI zmenilo o -0.77% za poslednú hodinu a o -11.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 77.61K.

NUMINE (NUMI) informácie o trhu

No.932

$ 15.07M
$ 77.61K
$ 93.17M
161.78M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.17%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia NUMINE je $ 15.07M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 77.61K. Počet coinov v obehu NUMI je 161.78M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 93.17M.

História cien NUMINE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.08977
24 hod Low
$ 0.09551
24 hod High

$ 0.08977
$ 0.09551
$ 0.14584954023080834
$ 0.05706319497536665
-0.77%

-0.80%

-11.48%

-11.48%

NUMINE (NUMI) história cien USD

Sledujte zmeny cien NUMINE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0007514-0.80%
30 dní$ +0.03321+55.38%
60 dní$ +0.04317+86.34%
90 dní$ +0.04317+86.34%
NUMINE dnešná zmena ceny

Dnes NUMI zaznamenal zmenu o $ -0.0007514 (-0.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NUMINE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.03321 (+55.38%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NUMINE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NUMI zmenu o $ +0.04317 (+86.34%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NUMINE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04317 (+86.34%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NUMINE (NUMI)?

Pozrite si NUMINEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre NUMINE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NUMINE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny NUMINE?

NUMINE (NUMI) price is influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Trading volume and liquidity directly impact price stability. News and announcements about partnerships, developments, or regulatory changes can cause significant fluctuations.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NUMINE?

People want to know NUMINE (NUMI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre NUMINE

Cenová predikcia NUMINE (NUMI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NUMI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NUMINE (NUMI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena NUMINE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NUMINE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NUMI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NUMINE Cenové predikcie.

O NUMINE

NUMI (NUMI) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain, serving as the native token for the NuCypher network. NuCypher provides a decentralized key management system (KMS) that enables private data sharing between public nodes, with NUMI tokens used to incentivize network participants. The network's design is based on the proxy re-encryption technology, which allows data to be re-encrypted from one public key to another without needing to decrypt the data first. NUMI tokens are used for staking, governance, and to pay for services within the NuCypher ecosystem. The supply of NUMI tokens is fixed, with issuance determined by the network's inflation rate and the amount of tokens staked.

Čo môžete urobiť s NUMINE

Čo je NUMINE (NUMI)

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

NUMINE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie NUMINE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna NUMINE webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NUMINE

Akú hodnotu bude mať 1 NUMINE v roku 2030?
Ak by hodnota NUMINE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NUMINE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:54:11 (UTC+8)

NUMINE (NUMI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

