Aktuálna dnešná cena NetX je 0.7712USD. Trhová kapitalizácia NETX je 12,734,258.06479011024USD. Sledujte aktualizácie cien NETX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena NetX (NETX) je $ 0.7712, s 6.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NETX na USD konverzný kurz je $ 0.7712 za NETX.
NetX sa v súčasnosti radí na #1016 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.73M, pričom počet coinov v obehu je 16.51M NETX. Počas posledných 24 hodín sa NETXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.7 (low) do $ 0.7797 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.9687184275031666, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.658241367627642.
V krátkodobom vývoji sa NETX zmenilo o +4.27% za poslednú hodinu a o +5.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 307.19K.
NetX (NETX) informácie o trhu
No.1016
$ 12.73M
$ 307.19K
$ 15.42M
16.51M
20,000,000
20,000,000
82.56%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia NetX je $ 12.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 307.19K. Počet coinov v obehu NETX je 16.51M, pričom celková zásoba je 20000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.42M.
História cien NetX v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.7
24 hod Low
$ 0.7797
24 hod High
$ 0.7
$ 0.7797
$ 1.9687184275031666
$ 0.658241367627642
+4.27%
+6.87%
+5.42%
+5.42%
NetX (NETX) história cien USD
Sledujte zmeny cien NetX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.049588
+6.87%
30 dní
$ -0.2837
-26.90%
60 dní
$ +0.2712
+54.24%
90 dní
$ +0.2712
+54.24%
NetX dnešná zmena ceny
Dnes NETX zaznamenal zmenu o $ +0.049588 (+6.87%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
NetX zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.2837 (-26.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
NetX zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NETX zmenu o $ +0.2712 (+54.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
NetX zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.2712 (+54.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NetX (NETX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NetX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Competition: Performance of similar blockchain projects affects NETX's market position.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NetX?
People want to know NetX (NETX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving crypto market.
Cenové predikcie pre NetX
Cenová predikcia NetX (NETX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NETX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia NetX (NETX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena NetX mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NetX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NETX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NetX Cenové predikcie.
O NetX
NETX (NETX) is a blockchain-based digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the NETX token to validate transactions and earn rewards. NETX's primary role is to enable seamless, decentralized transactions, making it a key player in the realm of digital commerce. Its smart contract functionality also allows for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of NETX tokens, a feature designed to counter inflation and maintain value.
Ako nakupovať a investovať NetX
Ste pripravení začať s NetX? Nákup NETX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NetX. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NetX (NETX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 16.51M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NetX sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s NetX
Vlastníctvo NetX vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je NetX (NETX)
NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value
NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities.
Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets.
NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.
NetX Zdroj
Pre hlbšie pochopenie NetX zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota NetX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NetX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíNetX?
Dnešná cena NetX je $ 0.7712. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je NetX stále dobrou investíciou?
NetX zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do NETX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s NetX?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo NetX v hodnote $ 307.19K.
Aká je aktuálna cena NetX?
Živá cena NETX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu NetX vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena NETX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu NetX?
Cenu NETX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,155.97
+2.33%
ETH
3,437.46
+4.24%
SOL
163.86
+5.43%
COAI
1.2046
+10.24%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre NETX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár NETX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena NetX pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena NetX v tomto roku?
Cena NetX by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu NetX (NETX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:53 (UTC+8)
NetX (NETX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.