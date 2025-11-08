BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena NetX je 0.7712USD. Trhová kapitalizácia NETX je 12,734,258.06479011024USD. Sledujte aktualizácie cien NETX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

NetX (NETX) Živý cenový graf
Dnešná cena NetX

Aktuálna dnešná cena NetX (NETX) je $ 0.7712, s 6.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NETX na USD konverzný kurz je $ 0.7712 za NETX.

NetX sa v súčasnosti radí na #1016 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.73M, pričom počet coinov v obehu je 16.51M NETX. Počas posledných 24 hodín sa NETXobchodovalo v rozmedzí od $ 0.7 (low) do $ 0.7797 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.9687184275031666, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.658241367627642.

V krátkodobom vývoji sa NETX zmenilo o +4.27% za poslednú hodinu a o +5.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 307.19K.

No.1016

82.56%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia NetX je $ 12.73M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 307.19K. Počet coinov v obehu NETX je 16.51M, pričom celková zásoba je 20000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 15.42M.

História cien NetX v USD

+4.27%

+6.87%

+5.42%

+5.42%

NetX (NETX) história cien USD

Sledujte zmeny cien NetX za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.049588+6.87%
30 dní$ -0.2837-26.90%
60 dní$ +0.2712+54.24%
90 dní$ +0.2712+54.24%
NetX dnešná zmena ceny

Dnes NETX zaznamenal zmenu o $ +0.049588 (+6.87%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

NetX zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.2837 (-26.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

NetX zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal NETX zmenu o $ +0.2712 (+54.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

NetX zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.2712 (+54.24%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby NetX (NETX)?

Pozrite si NetXstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre NetX

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby NetX, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny NetX?

Several key factors influence NetX (NETX) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact NETX pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor behavior and pricing.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create price volatility.

Competition: Performance of similar blockchain projects affects NETX's market position.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu NetX?

People want to know NetX (NETX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving crypto market.

Cenové predikcie pre NetX

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne NetX v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku NETX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na NetX Cenové predikcie.

O NetX

NETX (NETX) is a blockchain-based digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the NETX token to validate transactions and earn rewards. NETX's primary role is to enable seamless, decentralized transactions, making it a key player in the realm of digital commerce. Its smart contract functionality also allows for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of NETX tokens, a feature designed to counter inflation and maintain value.

Ako nakupovať a investovať NetX

Ste pripravení začať s NetX? Nákup NETX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom NetX. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu NetX (NETX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 16.51M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a NetX sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s NetX

Vlastníctvo NetX vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup NetX (NETX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o NetX

Akú hodnotu bude mať 1 NetX v roku 2030?
Ak by hodnota NetX rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do NetX podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

