Aktuálna dnešná cena Mavryk Network (MVRK) je $ 0.0264, s 1.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MVRK na USD konverzný kurz je $ 0.0264 za MVRK.
Mavryk Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MVRK. Počas posledných 24 hodín sa MVRKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0236 (low) do $ 0.0297 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa MVRK zmenilo o -3.30% za poslednú hodinu a o +11.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 4.56K.
Mavryk Network (MVRK) informácie o trhu
$ 4.56K
$ 26.40M
1,000,000,000
MAVRYK
Aktuálna trhová kapitalizácia Mavryk Network je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 4.56K. Počet coinov v obehu MVRK je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.40M.
História cien Mavryk Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0236
24 hod Low
$ 0.0297
24 hod High
-3.30%
+1.14%
+11.86%
+11.86%
Mavryk Network (MVRK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Mavryk Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000298
+1.14%
30 dní
$ -0.0524
-66.50%
60 dní
$ +0.0014
+5.60%
90 dní
$ +0.0014
+5.60%
Mavryk Network dnešná zmena ceny
Dnes MVRK zaznamenal zmenu o $ +0.000298 (+1.14%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Mavryk Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0524 (-66.50%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Mavryk Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MVRK zmenu o $ +0.0014 (+5.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Mavryk Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0014 (+5.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mavryk Network (MVRK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mavryk Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Mavryk Network?
Several key factors influence Mavryk Network (MVRK) prices:
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features affect investor interest.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.
Regulatory Environment: Government policies and legal clarity in key markets influence institutional adoption.
Competition: Performance relative to other blockchain networks affects market positioning.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token distribution impact long-term value.
Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions affect risk appetite for crypto assets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mavryk Network?
People want to know Mavryk Network (MVRK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Mavryk Network
Cenová predikcia Mavryk Network (MVRK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MVRK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mavryk Network (MVRK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Mavryk Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
O Mavryk Network
Maverick Chain (MVRK) is a cryptocurrency that aims to bridge the gap between traditional financial systems and the emerging digital economy. It's designed to function as a tokenized representation of value within the Maverick System, a blockchain-based platform that enables the creation of decentralized applications (dApps) with a focus on financial services. MVRK uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. The asset is typically used for transaction fees within the Maverick System, as well as for staking and governance purposes, allowing holders to participate in the platform's decision-making processes. As part of a broader ecosystem, MVRK plays a key role in facilitating the seamless integration of blockchain technology into everyday financial operations.
Ako nakupovať a investovať Mavryk Network
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mavryk Network
Akú hodnotu bude mať 1 Mavryk Network v roku 2030?
Ak by hodnota Mavryk Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mavryk Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíMavryk Network?
Dnešná cena Mavryk Network je $ 0.0264. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Mavryk Network stále dobrou investíciou?
Mavryk Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MVRK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Mavryk Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Mavryk Network v hodnote $ 4.56K.
Aká je aktuálna cena Mavryk Network?
Živá cena MVRK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Mavryk Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MVRK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Mavryk Network?
Cenu MVRK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,201.55
+2.38%
ETH
3,440.19
+4.32%
SOL
163.94
+5.48%
COAI
1.198
+9.63%
USDC
1.0005
0.00%
Zvýši sa cena Mavryk Network v tomto roku?
Cena Mavryk Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Mavryk Network (MVRK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:30 (UTC+8)
Mavryk Network (MVRK) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
