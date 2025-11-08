BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Mavryk Network je 0.0264USD. Trhová kapitalizácia MVRK je --USD. Sledujte aktualizácie cien MVRK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Mavryk Network je 0.0264USD. Trhová kapitalizácia MVRK je --USD. Sledujte aktualizácie cien MVRK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Mavryk Network Logo

Mavryk Network kurz (MVRK)

1 MVRK na USD aktuálnu cenu:

$0.0264
+1.14%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:30 (UTC+8)

Dnešná cena Mavryk Network

Aktuálna dnešná cena Mavryk Network (MVRK) je $ 0.0264, s 1.14% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MVRK na USD konverzný kurz je $ 0.0264 za MVRK.

Mavryk Network sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MVRK. Počas posledných 24 hodín sa MVRKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0236 (low) do $ 0.0297 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MVRK zmenilo o -3.30% za poslednú hodinu a o +11.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 4.56K.

Mavryk Network (MVRK) informácie o trhu

$ 4.56K
$ 26.40M
1,000,000,000
MAVRYK

Aktuálna trhová kapitalizácia Mavryk Network je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 4.56K. Počet coinov v obehu MVRK je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.40M.

História cien Mavryk Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0236
24 hod Low
$ 0.0297
24 hod High

$ 0.0236
$ 0.0297
--
--
-3.30%

+1.14%

+11.86%

+11.86%

Mavryk Network (MVRK) história cien USD

Sledujte zmeny cien Mavryk Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000298+1.14%
30 dní$ -0.0524-66.50%
60 dní$ +0.0014+5.60%
90 dní$ +0.0014+5.60%
Mavryk Network dnešná zmena ceny

Dnes MVRK zaznamenal zmenu o $ +0.000298 (+1.14%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Mavryk Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0524 (-66.50%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Mavryk Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MVRK zmenu o $ +0.0014 (+5.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Mavryk Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0014 (+5.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Mavryk Network (MVRK)?

Pozrite si Mavryk Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Mavryk Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Mavryk Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Mavryk Network?

Several key factors influence Mavryk Network (MVRK) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact MVRK valuation.

Adoption & Partnerships: Network usage, developer activity, and strategic partnerships drive demand.

Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features affect investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Regulatory Environment: Government policies and legal clarity in key markets influence institutional adoption.

Competition: Performance relative to other blockchain networks affects market positioning.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token distribution impact long-term value.

Macroeconomic Factors: Interest rates, inflation, and global economic conditions affect risk appetite for crypto assets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Mavryk Network?

People want to know Mavryk Network (MVRK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Mavryk Network

Cenová predikcia Mavryk Network (MVRK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MVRK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Mavryk Network (MVRK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Mavryk Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Mavryk Network

Maverick Chain (MVRK) is a cryptocurrency that aims to bridge the gap between traditional financial systems and the emerging digital economy. It's designed to function as a tokenized representation of value within the Maverick System, a blockchain-based platform that enables the creation of decentralized applications (dApps) with a focus on financial services. MVRK uses a proof-of-stake consensus mechanism and has a fixed supply model. The asset is typically used for transaction fees within the Maverick System, as well as for staking and governance purposes, allowing holders to participate in the platform's decision-making processes. As part of a broader ecosystem, MVRK plays a key role in facilitating the seamless integration of blockchain technology into everyday financial operations.

Ako nakupovať a investovať Mavryk Network

Čo je Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Mavryk Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Mavryk Network webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Mavryk Network

Akú hodnotu bude mať 1 Mavryk Network v roku 2030?
Ak by hodnota Mavryk Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Mavryk Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:30 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) dôležité aktualizácie v odvetví

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

