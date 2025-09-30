Mode Network (MODE) tokenomika

Mode Network (MODE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Mode Network (MODE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:15:43 (UTC+8)
Mode Network (MODE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Mode Network (MODE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.23M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.50B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 12.92M
Historické maximum:
$ 0.206
Historické minimum:
$ 0.000998987259358957
Aktuálna cena:
$ 0.001292
Mode Network (MODE) informácie

Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mode.network/
Biela kniha:
https://docs.mode.network/
Prieskumník blokov:
https://explorer.mode.network/

Mode Network (MODE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Mode Network (MODE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MODE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MODE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MODE tokenomiku, preskúmajte cenu MODE tokenu naživo!

Ako kúpiť MODE

Máte záujem pridať Mode Network (MODE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu MODE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Mode Network (MODE) história cien

Analýza histórie cien MODE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

MODE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MODE asi smeruje? Naša MODE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

