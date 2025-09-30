LSD (LSD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LSD (LSD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:11:39 (UTC+8)
LSD (LSD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LSD (LSD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
Celková ponuka:
$ 42.00M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.55M
Historické maximum:
$ 1.75
Historické minimum:
$ 0.058721386605923194
Aktuálna cena:
$ 0.06065
LSD (LSD) informácie

Liquidswap, the #1 AMM on Move powered by Pontem Network, dominates Aptos with the highest market share in trading volume and users. Developed by Pontem and backed by top-tier VCs including Lightspeed, Faction, and Pantera, Liquidswap leverages the unique Move language to provide best-in-class performance and speed for peer-to-peer digital asset trading.

Oficiálna webová stránka:
https://liquidswap.com
Biela kniha:
https://docs.liquidswap.com/protocol-overview
Prieskumník blokov:
https://explorer.aptoslabs.com/account/0x53a30a6e5936c0a4c5140daed34de39d17ca7fcae08f947c02e979cef98a3719?network=mainnet

LSD (LSD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LSD (LSD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LSD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LSD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LSD tokenomiku, preskúmajte cenu LSD tokenu naživo!

