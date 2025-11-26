EVAA Protocol (EVAA) tokenomika

EVAA Protocol (EVAA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o EVAA Protocol (EVAA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:01:04 (UTC+8)
USD

EVAA Protocol (EVAA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre EVAA Protocol (EVAA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.43M
$ 7.43M$ 7.43M
Celková ponuka:
$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M
Počet coinov v obehu:
$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 56.15M
$ 56.15M$ 56.15M
Historické maximum:
$ 13.706
$ 13.706$ 13.706
Historické minimum:
$ 0.9462594403468033
$ 0.9462594403468033$ 0.9462594403468033
Aktuálna cena:
$ 1.123
$ 1.123$ 1.123

EVAA Protocol (EVAA) informácie

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Oficiálna webová stránka:
https://evaa.finance/
Biela kniha:
https://evaa.gitbook.io/intro
Prieskumník blokov:
https://tonviewer.com/EQBKMfjX_a_dsOLm-juxyVZytFP7_KKnzGv6J01kGc72gVBp

EVAA Protocol (EVAA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky EVAA Protocol (EVAA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet EVAA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu EVAA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili EVAA tokenomiku, preskúmajte cenu EVAA tokenu naživo!

Ako kúpiť EVAA

Máte záujem pridať EVAA Protocol (EVAA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu EVAA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

EVAA Protocol (EVAA) história cien

Analýza histórie cien EVAA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

EVAA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam EVAA asi smeruje? Naša EVAA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov