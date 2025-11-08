BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena LITAS je 0.3523USD. Trhová kapitalizácia LITAS je --USD. Sledujte aktualizácie cien LITAS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

LITAS kurz (LITAS)

1 LITAS na USD aktuálnu cenu:

$0.3523
$0.3523$0.3523
+2.32%1D
USD
LITAS (LITAS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:59 (UTC+8)

Dnešná cena LITAS

Aktuálna dnešná cena LITAS (LITAS) je $ 0.3523, s 2.32% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny LITAS na USD konverzný kurz je $ 0.3523 za LITAS.

LITAS sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- LITAS. Počas posledných 24 hodín sa LITASobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3383 (low) do $ 0.3584 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa LITAS zmenilo o -0.99% za poslednú hodinu a o +11.59% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 146.15K.

LITAS (LITAS) informácie o trhu

--
----

$ 146.15K
$ 146.15K$ 146.15K

$ 35.23M
$ 35.23M$ 35.23M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia LITAS je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 146.15K. Počet coinov v obehu LITAS je --, pričom celková zásoba je 100000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 35.23M.

História cien LITAS v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.3383
$ 0.3383$ 0.3383
24 hod Low
$ 0.3584
$ 0.3584$ 0.3584
24 hod High

$ 0.3383
$ 0.3383$ 0.3383

$ 0.3584
$ 0.3584$ 0.3584

--
----

--
----

-0.99%

+2.32%

+11.59%

+11.59%

LITAS (LITAS) história cien USD

Sledujte zmeny cien LITAS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.007988+2.32%
30 dní$ +0.1057+42.86%
60 dní$ +0.0859+32.24%
90 dní$ +0.1611+84.25%
LITAS dnešná zmena ceny

Dnes LITAS zaznamenal zmenu o $ +0.007988 (+2.32%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

LITAS zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.1057 (+42.86%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

LITAS zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal LITAS zmenu o $ +0.0859 (+32.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

LITAS zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.1611 (+84.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby LITAS (LITAS)?

Pozrite si LITASstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre LITAS

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby LITAS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny LITAS?

LITAS cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments and project updates impact valuation. Overall crypto market trends influence LITAS performance.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu LITAS?

People want to know LITAS price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders execute timely transactions and maximize profits.

Cenové predikcie pre LITAS

Cenová predikcia LITAS (LITAS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LITAS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia LITAS (LITAS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LITAS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne LITAS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku LITAS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na LITAS Cenové predikcie.

O LITAS

LITAS is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, with a primary focus on facilitating secure and efficient transactions. The digital asset employs a consensus mechanism that is widely recognized for its robustness and reliability, ensuring the integrity of transactions within its network. LITAS is often used in various digital ecosystems for transactions, payments, and as a medium of exchange, highlighting its versatility and adaptability. Its issuance and supply model is designed to maintain a balance between demand and supply, thereby providing stability to its users. The overarching goal of LITAS is to streamline digital transactions, making them faster, more secure, and more accessible to users worldwide.

Ako nakupovať a investovať LITAS

Ste pripravení začať s LITAS? Nákup LITAS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a LITAS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s LITAS

Čo je LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS Zdroj

Pre hlbšie pochopenie LITAS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna LITAS webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 LITAS v roku 2030?
Ak by hodnota LITAS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:46:59 (UTC+8)

