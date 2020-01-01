Galileo Protocol (LEOX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Galileo Protocol (LEOX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Galileo Protocol (LEOX) informácie

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Oficiálna webová stránka:
https://www.galileoprotocol.io
Biela kniha:
https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5

Galileo Protocol (LEOX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Galileo Protocol (LEOX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 50.67M
$ 50.67M$ 50.67M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M
Historické maximum:
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Historické minimum:
$ 0.03772499667759367
$ 0.03772499667759367$ 0.03772499667759367
Aktuálna cena:
$ 0.0502
$ 0.0502$ 0.0502

Galileo Protocol (LEOX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Galileo Protocol (LEOX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LEOX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LEOX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LEOX tokenomiku, preskúmajte cenu LEOX tokenu naživo!

Ako kúpiť LEOX

Máte záujem pridať Galileo Protocol (LEOX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LEOX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Galileo Protocol (LEOX) história cien

Analýza histórie cien LEOX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LEOX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LEOX asi smeruje? Naša LEOX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.