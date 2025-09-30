Lombard (LBTC) tokenomika

Lombard (LBTC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Lombard (LBTC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:00:57 (UTC+8)
USD

Lombard (LBTC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Lombard (LBTC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia: $ 1.35B
$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B
Celková ponuka:
$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K
Počet coinov v obehu: $ 11.78K
$ 11.78K
$ 11.78K$ 11.78K
FDV (plne zriedené ocenenie): $ 1.35B
$ 1.35B
$ 1.35B$ 1.35B
Historické maximum:
$ 120,300
$ 120,300$ 120,300
Historické minimum:
$ 52,992.9830977622
$ 52,992.9830977622$ 52,992.9830977622
Aktuálna cena:
$ 114,450.4
$ 114,450.4$ 114,450.4

Lombard (LBTC) informácie

LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.

Oficiálna webová stránka:
https://www.lombard.finance/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x8236a87084f8b84306f72007f36f2618a5634494

Lombard (LBTC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Lombard (LBTC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet LBTC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu LBTC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili LBTC tokenomiku, preskúmajte cenu LBTC tokenu naživo!

Ako kúpiť LBTC

Máte záujem pridať Lombard (LBTC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu LBTC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Lombard (LBTC) história cien

Analýza histórie cien LBTC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

LBTC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam LBTC asi smeruje? Naša LBTC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

