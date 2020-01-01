Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Hamster Kombat (HMSTR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Hamster Kombat (HMSTR) informácie

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Oficiálna webová stránka:
https://hamsterkombat.io/
Biela kniha:
https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf
Prieskumník blokov:
https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Hamster Kombat (HMSTR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 39.61M
$ 39.61M$ 39.61M
Celková ponuka:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Počet coinov v obehu:
$ 64.38B
$ 64.38B$ 64.38B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 61.53M
$ 61.53M$ 61.53M
Historické maximum:
$ 0.0189
$ 0.0189$ 0.0189
Historické minimum:
$ 0.000593086514224217
$ 0.000593086514224217$ 0.000593086514224217
Aktuálna cena:
$ 0.0006153
$ 0.0006153$ 0.0006153

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Hamster Kombat (HMSTR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HMSTR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HMSTR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HMSTR tokenomiku, preskúmajte cenu HMSTR tokenu naživo!

Ako kúpiť HMSTR

Máte záujem pridať Hamster Kombat (HMSTR) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HMSTR vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Hamster Kombat (HMSTR) história cien

Analýza histórie cien HMSTR pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HMSTR cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HMSTR asi smeruje? Naša HMSTR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.