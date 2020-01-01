Instadapp (FLUID) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Instadapp (FLUID) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Instadapp (FLUID) informácie

Instadapp platform is a full-feature platform for both users and developers to leverage the full potential of DeFi. The Instadapp protocol ('DSL') acts as the middleware that aggregates multiple DeFi protocols into one upgradable smart contract layer. This structure allows Instadapp to access the full potential of Decentralized Finance.

Oficiálna webová stránka:
https://fluid.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x6f40d4A6237C257fff2dB00FA0510DeEECd303eb

Instadapp (FLUID) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Instadapp (FLUID) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 440.95M
$ 440.95M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 76.75M
$ 76.75M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 574.50M
$ 574.50M
Historické maximum:
$ 90
$ 90
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 5.745
$ 5.745

Instadapp (FLUID) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Instadapp (FLUID) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FLUID tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FLUID tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FLUID tokenomiku, preskúmajte cenu FLUID tokenu naživo!

Ako kúpiť FLUID

Máte záujem pridať Instadapp (FLUID) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FLUID vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Instadapp (FLUID) história cien

Analýza histórie cien FLUID pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FLUID cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FLUID asi smeruje? Naša FLUID stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.