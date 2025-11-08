Aktuálna dnešná cena Graphite je 0.4054USD. Trhová kapitalizácia GP je 13,636,521.321705674026USD. Sledujte aktualizácie cien GP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Graphite je 0.4054USD. Trhová kapitalizácia GP je 13,636,521.321705674026USD. Sledujte aktualizácie cien GP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Graphite (GP) je $ 0.4054, s 23.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GP na USD konverzný kurz je $ 0.4054 za GP.
Graphite sa v súčasnosti radí na #1031 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.64M, pričom počet coinov v obehu je 33.64M GP. Počas posledných 24 hodín sa GPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3097 (low) do $ 0.479 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 6.974056528051682, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.027421874976476645.
V krátkodobom vývoji sa GP zmenilo o +1.29% za poslednú hodinu a o -3.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 95.64K.
Graphite (GP) informácie o trhu
No.1031
$ 13.64M
$ 95.64K
$ 24.05M
33.64M
59,335,019.24516605
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Graphite je $ 13.64M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 95.64K. Počet coinov v obehu GP je 33.64M, pričom celková zásoba je 59335019.24516605. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.05M.
História cien Graphite v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.3097
24 hod Low
$ 0.479
24 hod High
$ 0.3097
$ 0.479
$ 6.974056528051682
$ 0.027421874976476645
+1.29%
+23.18%
-3.78%
-3.78%
Graphite (GP) história cien USD
Sledujte zmeny cien Graphite za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.077699
+23.18%
30 dní
$ -0.1337
-24.81%
60 dní
$ -1.0482
-72.12%
90 dní
$ -1.2076
-74.87%
Graphite dnešná zmena ceny
Dnes GP zaznamenal zmenu o $ +0.077699 (+23.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Graphite zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1337 (-24.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Graphite zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GP zmenu o $ -1.0482 (-72.12%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Graphite zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -1.2076 (-74.87%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Graphite (GP)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Graphite, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Graphite?
Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price dynamics.
Partnerships: Strategic alliances with other projects or traditional companies can drive demand.
Utility: Real-world use cases, transaction volume, and platform activity influence long-term value.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Graphite?
People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold GP tokens effectively.
Portfolio tracking - Crypto holders monitor GP value to assess their investment performance and overall portfolio worth.
Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry and exit points for trading strategies.
Risk management - Current pricing data enables better position sizing and stop-loss decisions.
Trend analysis - Daily prices provide data points for technical analysis and predicting future price movements.
FOMO/opportunity assessment - Investors check if GP is experiencing significant gains or losses they might capitalize on.
Comparison shopping - Different exchanges may offer varying GP prices, so users seek the best rates for transactions.
Cenové predikcie pre Graphite
Cenová predikcia Graphite (GP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Graphite (GP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Graphite mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Graphite v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Graphite Cenové predikcie.
O Graphite
GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.
Ako nakupovať a investovať Graphite
Ste pripravení začať s Graphite? Nákup GP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Graphite. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Graphite (GP) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 33.64M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Graphite sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Graphite
Vlastníctvo Graphite vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Graphite (GP)
$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.
Graphite Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Graphite zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Graphite rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Graphite podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGraphite?
Dnešná cena Graphite je $ 0.4054. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Graphite stále dobrou investíciou?
Graphite zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Graphite?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Graphite v hodnote $ 95.64K.
Aká je aktuálna cena Graphite?
Živá cena GP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Graphite vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Graphite?
Cenu GP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,254.17
+2.43%
ETH
3,447.16
+4.53%
SOL
164.04
+5.55%
COAI
1.2202
+11.66%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GP na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GP/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Graphite pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Graphite v tomto roku?
Cena Graphite by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Graphite (GP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:06 (UTC+8)
Graphite (GP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.