Aktuálna dnešná cena Graphite je 0.4054USD. Trhová kapitalizácia GP je 13,636,521.321705674026USD. Sledujte aktualizácie cien GP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Graphite Logo

Graphite kurz (GP)

1 GP na USD aktuálnu cenu:

$0.4129
$0.4129
+23.18%1D
USD
Graphite (GP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:06 (UTC+8)

Dnešná cena Graphite

Aktuálna dnešná cena Graphite (GP) je $ 0.4054, s 23.18% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GP na USD konverzný kurz je $ 0.4054 za GP.

Graphite sa v súčasnosti radí na #1031 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 13.64M, pričom počet coinov v obehu je 33.64M GP. Počas posledných 24 hodín sa GPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.3097 (low) do $ 0.479 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 6.974056528051682, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.027421874976476645.

V krátkodobom vývoji sa GP zmenilo o +1.29% za poslednú hodinu a o -3.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 95.64K.

Graphite (GP) informácie o trhu

No.1031

$ 13.64M
$ 13.64M

$ 95.64K
$ 95.64K

$ 24.05M
$ 24.05M

33.64M
33.64M

59,335,019.24516605
59,335,019.24516605

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Graphite je $ 13.64M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 95.64K. Počet coinov v obehu GP je 33.64M, pričom celková zásoba je 59335019.24516605. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.05M.

História cien Graphite v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.3097
$ 0.3097
24 hod Low
$ 0.479
$ 0.479
24 hod High

$ 0.3097
$ 0.3097

$ 0.479
$ 0.479

$ 6.974056528051682
$ 6.974056528051682

$ 0.027421874976476645
$ 0.027421874976476645

+1.29%

+23.18%

-3.78%

-3.78%

Graphite (GP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Graphite za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.077699+23.18%
30 dní$ -0.1337-24.81%
60 dní$ -1.0482-72.12%
90 dní$ -1.2076-74.87%
Graphite dnešná zmena ceny

Dnes GP zaznamenal zmenu o $ +0.077699 (+23.18%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Graphite zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.1337 (-24.81%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Graphite zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GP zmenu o $ -1.0482 (-72.12%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Graphite zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -1.2076 (-74.87%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Graphite (GP)?

Pozrite si Graphitestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Graphite

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Graphite, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Graphite?

Graphite (GP) token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price dynamics.

Technology Development: Platform updates, smart contract improvements, and ecosystem expansion affect investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and regulatory news create price volatility.

Partnerships: Strategic alliances with other projects or traditional companies can drive demand.

Utility: Real-world use cases, transaction volume, and platform activity influence long-term value.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Graphite?

People want to know Graphite (GP) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current prices to buy, sell, or hold GP tokens effectively.

Portfolio tracking - Crypto holders monitor GP value to assess their investment performance and overall portfolio worth.

Market timing - Understanding daily price movements helps identify optimal entry and exit points for trading strategies.

Risk management - Current pricing data enables better position sizing and stop-loss decisions.

Trend analysis - Daily prices provide data points for technical analysis and predicting future price movements.

FOMO/opportunity assessment - Investors check if GP is experiencing significant gains or losses they might capitalize on.

Comparison shopping - Different exchanges may offer varying GP prices, so users seek the best rates for transactions.

Cenové predikcie pre Graphite

Cenová predikcia Graphite (GP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Graphite (GP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Graphite mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Graphite v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Graphite Cenové predikcie.

O Graphite

GP (GoldPieces) is a digital cryptocurrency that operates on a peer-to-peer network. It was designed with the intention of being used as an in-game currency for online multiplayer games, allowing players to trade and sell items securely within the gaming ecosystem. GP utilizes a Proof-of-Work consensus mechanism and has a limited supply of 12.5 million coins, which are issued through mining. The coin's primary use case is within the gaming industry, but it also serves as a general-purpose cryptocurrency for transactions and value storage. GP aims to provide a seamless and secure method of transaction for gamers, fostering a more immersive and interactive gaming experience.

Ako nakupovať a investovať Graphite

Ste pripravení začať s Graphite? Nákup GP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Krok 2

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Krok 4

Vyberte si tokeny

Krok 5

Dokončite svoj nákup

Sprievodca – ako kúpiť Graphite (GP)

Čo môžete urobiť s Graphite

Vlastníctvo Graphite vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Čo je Graphite (GP)

$GP, also known as Graphite Protocol, is a meme coin closely tied to the Solana ecosystem, managed by the SolportTom team. The project has contributed to platforms like @bonk_fun and @LiveBonk. $GP plays a key role in ecosystem rewards, with the official Twitter regularly sharing updates and partnerships.

Graphite Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Graphite zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Graphite webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Graphite

Akú hodnotu bude mať 1 Graphite v roku 2030?
Ak by hodnota Graphite rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Graphite podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:06 (UTC+8)

Graphite (GP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

$0.4129
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

