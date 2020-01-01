Manchester City Fan (CITY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Manchester City Fan (CITY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Manchester City Fan (CITY) informácie

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Oficiálna webová stránka:
https://www.socios.com
Prieskumník blokov:
https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79

Manchester City Fan (CITY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Manchester City Fan (CITY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.00M
Celková ponuka:
$ 19.74M
Počet coinov v obehu:
$ 11.44M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 18.98M
Historické maximum:
$ 7.813
Historické minimum:
$ 0.8026910991831949
Aktuálna cena:
$ 0.9617
Manchester City Fan (CITY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Manchester City Fan (CITY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CITY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CITY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CITY tokenomiku, preskúmajte cenu CITY tokenu naživo!

Ako kúpiť CITY

Máte záujem pridať Manchester City Fan (CITY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CITY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Manchester City Fan (CITY) história cien

Analýza histórie cien CITY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CITY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CITY asi smeruje? Naša CITY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.