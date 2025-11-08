Aktuálna dnešná cena Bitsolara je 0.0000426USD. Trhová kapitalizácia BTSLR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTSLR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bitsolara je 0.0000426USD. Trhová kapitalizácia BTSLR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTSLR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Bitsolara (BTSLR) je $ 0.0000426, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTSLR na USD konverzný kurz je $ 0.0000426 za BTSLR.
Bitsolara sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BTSLR. Počas posledných 24 hodín sa BTSLRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000402 (low) do $ 0.0000427 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BTSLR zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -8.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 45.01K.
Bitsolara (BTSLR) informácie o trhu
--
----
$ 45.01K
$ 45.01K$ 45.01K
$ 42.60K
$ 42.60K$ 42.60K
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Bitsolara je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 45.01K. Počet coinov v obehu BTSLR je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 42.60K.
História cien Bitsolara v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000402
$ 0.0000402$ 0.0000402
24 hod Low
$ 0.0000427
$ 0.0000427$ 0.0000427
24 hod High
$ 0.0000402
$ 0.0000402$ 0.0000402
$ 0.0000427
$ 0.0000427$ 0.0000427
--
----
--
----
0.00%
0.00%
-8.98%
-8.98%
Bitsolara (BTSLR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Bitsolara za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ -0.0000027
-5.97%
60 dní
$ -0.0004184
-90.76%
90 dní
$ -0.0013874
-97.03%
Bitsolara dnešná zmena ceny
Dnes BTSLR zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Bitsolara zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000027 (-5.97%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Bitsolara zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BTSLR zmenu o $ -0.0004184 (-90.76%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Bitsolara zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0013874 (-97.03%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bitsolara (BTSLR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bitsolara, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Bitsolara?
Several key factors influence Bitsolara (BTSLR) prices:
Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Bitcoin and major cryptocurrency trends often correlate with altcoin movements. Project developments, partnerships, and technological updates impact value. Regulatory news and compliance issues create volatility. Supply tokenomics including circulation and burn mechanisms matter. Exchange listings increase accessibility and trading volume.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bitsolara?
People want to know Bitsolara (BTSLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Cenové predikcie pre Bitsolara
Cenová predikcia Bitsolara (BTSLR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTSLR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitsolara (BTSLR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Bitsolara mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bitsolara v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BTSLR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bitsolara Cenové predikcie.
O Bitsolara
BTSLR is a digital asset that operates on a decentralized network, similar to other cryptocurrencies. It is designed to function as a medium of exchange, where individual coin ownership records are stored in a ledger that exists in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, control the creation of additional coins, and verify the transfer of coin ownership. The primary purpose of BTSLR is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital currency without the need for intermediaries. It employs a consensus mechanism to validate transactions and secure its network. The supply of BTSLR is predetermined and publicly known, avoiding the issues of inflation and deflation typically associated with traditional fiat currencies.
Ako nakupovať a investovať Bitsolara
Ste pripravení začať s Bitsolara? Nákup BTSLR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bitsolara. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bitsolara (BTSLR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bitsolara sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Bitsolara
Vlastníctvo Bitsolara vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Bitsolara (BTSLR)
Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.
Bitsolara Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Bitsolara zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Bitsolara rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitsolara podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBitsolara?
Dnešná cena Bitsolara je $ 0.0000426. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Bitsolara stále dobrou investíciou?
Bitsolara zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BTSLR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Bitsolara?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Bitsolara v hodnote $ 45.01K.
Aká je aktuálna cena Bitsolara?
Živá cena BTSLR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Bitsolara vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BTSLR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Bitsolara?
Cenu BTSLR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,873.66
+2.05%
ETH
3,427.34
+3.93%
SOL
162.98
+4.87%
COAI
1.1824
+8.20%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BTSLR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BTSLR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Bitsolara pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Bitsolara v tomto roku?
Cena Bitsolara by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Bitsolara (BTSLR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:09 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.