BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Bitsolara je 0.0000426USD. Trhová kapitalizácia BTSLR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTSLR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bitsolara je 0.0000426USD. Trhová kapitalizácia BTSLR je --USD. Sledujte aktualizácie cien BTSLR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o BTSLR

BTSLR informácie o cene

Čo je BTSLR

BTSLR biela kniha

BTSLR oficiálna webová stránka

BTSLR tokenomika

BTSLR predpoveď cien

BTSLR história

BTSLR Sprievodca nákupom

BTSLR-na-fiat prevodník mien

BTSLR spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Bitsolara Logo

Bitsolara kurz (BTSLR)

1 BTSLR na USD aktuálnu cenu:

$0.0000426
$0.0000426$0.0000426
0.00%1D
USD
Bitsolara (BTSLR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:09 (UTC+8)

Dnešná cena Bitsolara

Aktuálna dnešná cena Bitsolara (BTSLR) je $ 0.0000426, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BTSLR na USD konverzný kurz je $ 0.0000426 za BTSLR.

Bitsolara sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BTSLR. Počas posledných 24 hodín sa BTSLRobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000402 (low) do $ 0.0000427 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BTSLR zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -8.98% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 45.01K.

Bitsolara (BTSLR) informácie o trhu

--
----

$ 45.01K
$ 45.01K$ 45.01K

$ 42.60K
$ 42.60K$ 42.60K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Bitsolara je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 45.01K. Počet coinov v obehu BTSLR je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 42.60K.

História cien Bitsolara v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000402
$ 0.0000402$ 0.0000402
24 hod Low
$ 0.0000427
$ 0.0000427$ 0.0000427
24 hod High

$ 0.0000402
$ 0.0000402$ 0.0000402

$ 0.0000427
$ 0.0000427$ 0.0000427

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-8.98%

-8.98%

Bitsolara (BTSLR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bitsolara za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 00.00%
30 dní$ -0.0000027-5.97%
60 dní$ -0.0004184-90.76%
90 dní$ -0.0013874-97.03%
Bitsolara dnešná zmena ceny

Dnes BTSLR zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bitsolara zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000027 (-5.97%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bitsolara zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BTSLR zmenu o $ -0.0004184 (-90.76%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bitsolara zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0013874 (-97.03%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bitsolara (BTSLR)?

Pozrite si Bitsolarastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bitsolara

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bitsolara, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bitsolara?

Several key factors influence Bitsolara (BTSLR) prices:

Market sentiment and investor confidence drive demand. Trading volume and liquidity affect price stability. Bitcoin and major cryptocurrency trends often correlate with altcoin movements. Project developments, partnerships, and technological updates impact value. Regulatory news and compliance issues create volatility. Supply tokenomics including circulation and burn mechanisms matter. Exchange listings increase accessibility and trading volume.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bitsolara?

People want to know Bitsolara (BTSLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Cenové predikcie pre Bitsolara

Cenová predikcia Bitsolara (BTSLR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BTSLR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bitsolara (BTSLR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bitsolara mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bitsolara v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BTSLR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bitsolara Cenové predikcie.

O Bitsolara

BTSLR is a digital asset that operates on a decentralized network, similar to other cryptocurrencies. It is designed to function as a medium of exchange, where individual coin ownership records are stored in a ledger that exists in a form of a computerized database using strong cryptography to secure transaction records, control the creation of additional coins, and verify the transfer of coin ownership. The primary purpose of BTSLR is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital currency without the need for intermediaries. It employs a consensus mechanism to validate transactions and secure its network. The supply of BTSLR is predetermined and publicly known, avoiding the issues of inflation and deflation typically associated with traditional fiat currencies.

Ako nakupovať a investovať Bitsolara

Ste pripravení začať s Bitsolara? Nákup BTSLR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bitsolara. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bitsolara (BTSLR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bitsolara sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Bitsolara (BTSLR)

Čo môžete urobiť s Bitsolara

Vlastníctvo Bitsolara vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Bitsolara (BTSLR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Bitsolara (BTSLR)

Bitsolara is a Telegram-based Web3 platform operating on the TON blockchain with a token infrastructure on Solana. Designed to bring decentralized finance and GameFi features directly to Telegram users, Bitsolara merges social interactivity with seamless Web3 experiences. The platform includes mini-apps, quests, and staking mechanisms to boost user engagement and token utility. With a focus on user-friendly onboarding and gamified earning opportunities, Bitsolara redefines how communities interact with DeFi inside a familiar messaging environment.

Bitsolara Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bitsolara zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Bitsolara webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Bitsolara

Akú hodnotu bude mať 1 Bitsolara v roku 2030?
Ak by hodnota Bitsolara rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bitsolara podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:28:09 (UTC+8)

Bitsolara (BTSLR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Bitsolara

BTSLR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BTSLR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BTSLR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Bitsolara (BTSLR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Bitsolara a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BTSLR/USDT
$0.0000426
$0.0000426$0.0000426
0.00%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.40
$22.40$22.40

+124.00%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007793
$0.00007793$0.00007793

+1,458.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009742
$0.009742$0.009742

+143.55%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010760
$0.000010760$0.000010760

+79.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18410
$0.18410$0.18410

+68.38%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02223
$0.02223$0.02223

+37.47%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

BTSLR-na-USD kalkulačka

Suma

BTSLR
BTSLR
USD
USD

1 BTSLR = 0.0000426 USD