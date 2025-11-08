BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Bless je 0.04614USD. Trhová kapitalizácia BLESS je 84,974,478.207652646106USD. Sledujte aktualizácie cien BLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Bless Logo

Bless kurz (BLESS)

1 BLESS na USD aktuálnu cenu:

$0.04624
$0.04624$0.04624
+6.66%1D
USD
Bless (BLESS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:06 (UTC+8)

Dnešná cena Bless

Aktuálna dnešná cena Bless (BLESS) je $ 0.04614, s 6.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLESS na USD konverzný kurz je $ 0.04614 za BLESS.

Bless sa v súčasnosti radí na #334 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 84.97M, pričom počet coinov v obehu je 1.84B BLESS. Počas posledných 24 hodín sa BLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03835 (low) do $ 0.08681 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.22206858847407998, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.014071896307243807.

V krátkodobom vývoji sa BLESS zmenilo o -1.67% za poslednú hodinu a o +21.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 12.48M.

Bless (BLESS) informácie o trhu

No.334

$ 84.97M
$ 84.97M$ 84.97M

$ 12.48M
$ 12.48M$ 12.48M

$ 461.40M
$ 461.40M$ 461.40M

1.84B
1.84B 1.84B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,527.357449
9,999,999,527.357449 9,999,999,527.357449

18.41%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Bless je $ 84.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 12.48M. Počet coinov v obehu BLESS je 1.84B, pričom celková zásoba je 9999999527.357449. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 461.40M.

História cien Bless v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03835
$ 0.03835$ 0.03835
24 hod Low
$ 0.08681
$ 0.08681$ 0.08681
24 hod High

$ 0.03835
$ 0.03835$ 0.03835

$ 0.08681
$ 0.08681$ 0.08681

$ 0.22206858847407998
$ 0.22206858847407998$ 0.22206858847407998

$ 0.014071896307243807
$ 0.014071896307243807$ 0.014071896307243807

-1.67%

+6.66%

+21.42%

+21.42%

Bless (BLESS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Bless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0028873+6.66%
30 dní$ -0.00863-15.76%
60 dní$ +0.04114+822.80%
90 dní$ +0.04114+822.80%
Bless dnešná zmena ceny

Dnes BLESS zaznamenal zmenu o $ +0.0028873 (+6.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Bless zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00863 (-15.76%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Bless zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLESS zmenu o $ +0.04114 (+822.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Bless zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04114 (+822.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bless (BLESS)?

Pozrite si Blessstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Bless

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Bless?

Several key factors influence BLESS token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.

Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect BLESS alongside other altcoins.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and ecosystem growth drive fundamental value.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.

Tokenomics: Burn mechanisms, emission rates, and reward structures influence long-term supply dynamics.

Regulatory News: Government policies and compliance developments impact investor confidence.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide short-term price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Bless?

People want to know Bless (BLESS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Cenové predikcie pre Bless

Cenová predikcia Bless (BLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bless (BLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Bless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bless Cenové predikcie.

O Bless

BLESS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily used as a utility token in various applications, serving as a medium of exchange in transactions. BLESS is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization aspects of this platform. The asset utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely accepted as energy efficient and secure. The issuance of BLESS tokens is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. The primary use case of BLESS is within the realm of decentralized finance (DeFi), where it is used for transactions, staking, and earning rewards.

Ako nakupovať a investovať Bless

Bless Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Bless zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Bless webová stránka
Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:06 (UTC+8)

Bless (BLESS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

