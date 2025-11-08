Aktuálna dnešná cena Bless je 0.04614USD. Trhová kapitalizácia BLESS je 84,974,478.207652646106USD. Sledujte aktualizácie cien BLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Bless je 0.04614USD. Trhová kapitalizácia BLESS je 84,974,478.207652646106USD. Sledujte aktualizácie cien BLESS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Bless (BLESS) je $ 0.04614, s 6.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLESS na USD konverzný kurz je $ 0.04614 za BLESS.
Bless sa v súčasnosti radí na #334 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 84.97M, pričom počet coinov v obehu je 1.84B BLESS. Počas posledných 24 hodín sa BLESSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.03835 (low) do $ 0.08681 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.22206858847407998, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.014071896307243807.
V krátkodobom vývoji sa BLESS zmenilo o -1.67% za poslednú hodinu a o +21.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 12.48M.
Bless (BLESS) informácie o trhu
No.334
$ 84.97M
$ 12.48M
$ 461.40M
1.84B
10,000,000,000
9,999,999,527.357449
18.41%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Bless je $ 84.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 12.48M. Počet coinov v obehu BLESS je 1.84B, pričom celková zásoba je 9999999527.357449. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 461.40M.
História cien Bless v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03835
24 hod Low
$ 0.08681
24 hod High
$ 0.03835
$ 0.08681
$ 0.22206858847407998
$ 0.014071896307243807
-1.67%
+6.66%
+21.42%
+21.42%
Bless (BLESS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Bless za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0028873
+6.66%
30 dní
$ -0.00863
-15.76%
60 dní
$ +0.04114
+822.80%
90 dní
$ +0.04114
+822.80%
Bless dnešná zmena ceny
Dnes BLESS zaznamenal zmenu o $ +0.0028873 (+6.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Bless zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00863 (-15.76%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Bless zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLESS zmenu o $ +0.04114 (+822.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Bless zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04114 (+822.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Bless (BLESS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Bless, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Bless?
Several key factors influence BLESS token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking rewards, and user adoption directly impact price through basic market mechanics.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, Bitcoin performance, and investor confidence affect BLESS alongside other altcoins.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, partnerships, and ecosystem growth drive fundamental value.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability and accessibility.
People want to know Bless (BLESS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Cenové predikcie pre Bless
Cenová predikcia Bless (BLESS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLESS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Bless (BLESS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Bless mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Bless v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLESS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Bless Cenové predikcie.
O Bless
BLESS is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is primarily used as a utility token in various applications, serving as a medium of exchange in transactions. BLESS is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and decentralization aspects of this platform. The asset utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely accepted as energy efficient and secure. The issuance of BLESS tokens is pre-determined and transparent, ensuring a fair distribution among its users. The primary use case of BLESS is within the realm of decentralized finance (DeFi), where it is used for transactions, staking, and earning rewards.
Ako nakupovať a investovať Bless
Ste pripravení začať s Bless? Nákup BLESS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Bless. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Bless (BLESS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.84B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Bless sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Bless
Vlastníctvo Bless vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Bless rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Bless podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBless?
Dnešná cena Bless je $ 0.04614. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Bless stále dobrou investíciou?
Bless zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do BLESS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Bless?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Bless v hodnote $ 12.48M.
Aká je aktuálna cena Bless?
Živá cena BLESS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Bless vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena BLESS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Bless?
Cenu BLESS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,832.81
+2.01%
ETH
3,427.79
+3.95%
SOL
162.91
+4.82%
COAI
1.2035
+10.14%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre BLESS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár BLESS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Bless pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Bless v tomto roku?
Cena Bless by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Bless (BLESS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:26:06 (UTC+8)
Bless (BLESS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
