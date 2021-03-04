Big Data Protocol (BDP) tokenomika
Big Data Protocol (BDP) informácie
Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data
BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.
Big Data Protocol (BDP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Big Data Protocol (BDP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Big Data Protocol (BDP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Big Data Protocol (BDP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet BDP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu BDP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili BDP tokenomiku, preskúmajte cenu BDP tokenu naživo!
Big Data Protocol (BDP) história cien
Analýza histórie cien BDP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
BDP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam BDP asi smeruje? Naša BDP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
