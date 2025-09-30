API3 (API3) tokenomika

API3 (API3) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o API3 (API3) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:47:42 (UTC+8)
USD

API3 (API3) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre API3 (API3) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 65.18M
$ 65.18M$ 65.18M
Celková ponuka:
$ 152.40M
$ 152.40M$ 152.40M
Počet coinov v obehu:
$ 86.42M
$ 86.42M$ 86.42M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 114.94M
$ 114.94M$ 114.94M
Historické maximum:
$ 10.424
$ 10.424$ 10.424
Historické minimum:
$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105$ 0.49636310987915105
Aktuálna cena:
$ 0.7542
$ 0.7542$ 0.7542

API3 (API3) informácie

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

Oficiálna webová stránka:
https://api3.org/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a

API3 (API3) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky API3 (API3) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet API3 tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu API3 tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili API3 tokenomiku, preskúmajte cenu API3 tokenu naživo!

Ako kúpiť API3

Máte záujem pridať API3 (API3) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu API3 vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

API3 (API3) história cien

Analýza histórie cien API3 pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

API3 cenová predikcia

Chcete vedieť, kam API3 asi smeruje? Naša API3 stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov