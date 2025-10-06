සජීවී ynUSD Max සඳහා අද මිල 1.026 USD කි. YNUSDX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YNUSDX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී ynUSD Max සඳහා අද මිල 1.026 USD කි. YNUSDX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි YNUSDX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

YNUSDX ගැන වැඩි විස්තර

YNUSDX මිල තොරතුරු

YNUSDX ධවල පත්‍රිකාව

YNUSDX නිල වෙබ් අඩවිය

YNUSDX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

YNUSDX මිල පුරෝකථනය

ynUSD Max ලාංඡනය

ynUSD Max මිල (YNUSDX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 YNUSDX සිට USD සජීවී මිල:

$1.026
$1.026
+0.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:56:50 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.023
$ 1.023
පැය 24 පහළ
$ 1.027
$ 1.027
24H ඉහළ

$ 1.023
$ 1.023

$ 1.027
$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125

+0.24%

+0.24%

+0.54%

+0.54%

ynUSD Max (YNUSDX) තත්‍ය කාලීන මිල $1.026. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.023 ක අවම අගයක් සහ $ 1.027 ක උපරිම අගයක් අතර YNUSDX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. YNUSDXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.027 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.997125 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව YNUSDX පසුගිය පැය තුල, +0.24% කින්, පැය 24 තුල, +0.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.54% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ynUSD Max (YNUSDX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 89.62K
$ 89.62K

--
----

$ 89.62K
$ 89.62K

87.42K
87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265

ynUSD Max හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 89.62K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 87.42K සමඟින් YNUSDX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 87421.65687268265 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 89.62K කි.

ynUSD Max (YNUSDX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ynUSD Maxහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00245911 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ynUSD Maxහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0138995298 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ynUSD Maxහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0272274750 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ynUSD Maxහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00245911+0.24%
දින 30 යි$ +0.0138995298+1.35%
දින 60 යි$ +0.0272274750+2.65%
දින 90 යි$ 0--

ynUSD Max (YNUSDX) යනු කුමක්ද

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ynUSD Max මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ynUSD Max (YNUSDX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ynUSD Max (YNUSDX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ynUSD Max සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ynUSD Max මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

YNUSDX දේශීය මුදල් වෙත

ynUSD Max (YNUSDX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ynUSD MaxYNUSDX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් YNUSDX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ynUSD Max (YNUSDX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ynUSD Max (YNUSDX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද YNUSDX හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.026 USD වේ.
YNUSDX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
YNUSDX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.026 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ynUSD Max හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
YNUSDX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 89.62K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
YNUSDX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
YNUSDX හි සංසරණ සැපයුම 87.42K USD වේ.
YNUSDX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.027 USD ක ATH මිලක් YNUSDX අත්කර ගති.
YNUSDX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.997125 USD ක ATL මිලක් YNUSDX අත්කර ගති.
YNUSDX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
YNUSDX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී YNUSDX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව YNUSDX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා YNUSDX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:56:50 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.