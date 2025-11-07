XFROG මිල (XFROG)
XFROG (XFROG) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර XFROG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XFROGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XFROG පසුගිය පැය තුල, +1.97% කින්, පැය 24 තුල, +7.16% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
XFROG හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.10M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 210.00B සමඟින් XFROG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 210000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.10M කි.
අද දිනය තුළ, XFROGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, XFROGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, XFROGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, XFROGහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+7.16%
|දින 30 යි
|$ 0
|-51.58%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.
The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.
Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.
Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.
All collected $OKB will be added to the liquidity pool.
50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.
Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.
