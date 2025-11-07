හුවමාරුවDEX+
සජීවී Waveform by Virtuals සඳහා අද මිල 0.00642758 USD කි. WAVE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි WAVE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

WAVE ගැන වැඩි විස්තර

WAVE මිල තොරතුරු

WAVE යනු කුමක්ද

WAVE නිල වෙබ් අඩවිය

WAVE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

WAVE මිල පුරෝකථනය

Waveform by Virtuals ලාංඡනය

Waveform by Virtuals මිල (WAVE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 WAVE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00642758
$0.00642758
-8.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Waveform by Virtuals (WAVE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:35 (UTC+8)

Waveform by Virtuals (WAVE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00589365
$ 0.00589365
පැය 24 පහළ
$ 0.00702204
$ 0.00702204
24H ඉහළ

$ 0.00589365
$ 0.00589365

$ 0.00702204
$ 0.00702204

$ 0.01712062
$ 0.01712062

$ 0.00486369
$ 0.00486369

+0.85%

-8.28%

+15.83%

+15.83%

Waveform by Virtuals (WAVE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00642758. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00589365 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00702204 ක උපරිම අගයක් අතර WAVE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. WAVEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01712062 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00486369 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව WAVE පසුගිය පැය තුල, +0.85% කින්, පැය 24 තුල, -8.28% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +15.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Waveform by Virtuals (WAVE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.43M
$ 6.43M

--
--

$ 6.43M
$ 6.43M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Waveform by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.43M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් WAVE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.43M කි.

Waveform by Virtuals (WAVE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Waveform by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000580705010372632 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Waveform by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0023618856 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Waveform by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Waveform by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000580705010372632-8.28%
දින 30 යි$ -0.0023618856-36.74%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Waveform by Virtuals (WAVE) යනු කුමක්ද

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Waveform by Virtuals (WAVE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Waveform by Virtuals මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Waveform by Virtuals (WAVE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Waveform by Virtuals (WAVE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Waveform by Virtuals සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Waveform by Virtuals මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

WAVE දේශීය මුදල් වෙත

Waveform by Virtuals (WAVE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Waveform by VirtualsWAVE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් WAVE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Waveform by Virtuals (WAVE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Waveform by Virtuals (WAVE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද WAVE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00642758 USD වේ.
WAVE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
WAVE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00642758 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Waveform by Virtuals හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
WAVE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.43M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
WAVE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
WAVE හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
WAVE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01712062 USD ක ATH මිලක් WAVE අත්කර ගති.
WAVE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00486369 USD ක ATL මිලක් WAVE අත්කර ගති.
WAVE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
WAVE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී WAVE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව WAVE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා WAVE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:35 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

