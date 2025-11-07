හුවමාරුවDEX+
සජීවී VIVA සඳහා අද මිල 0.00576114 USD කි. VIVA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VIVA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VIVA ගැන වැඩි විස්තර

VIVA මිල තොරතුරු

VIVA යනු කුමක්ද

VIVA නිල වෙබ් අඩවිය

VIVA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VIVA මිල පුරෝකථනය

VIVA මිල (VIVA)

1 VIVA සිට USD සජීවී මිල:

$0.00576115
+31.20%1D
USD
VIVA (VIVA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:01 (UTC+8)

VIVA (VIVA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00431012
පැය 24 පහළ
$ 0.00576114
24H ඉහළ

$ 0.00431012
$ 0.00576114
$ 0.01138801
$ 0.00199132
+1.09%

+31.23%

+23.63%

+23.63%

VIVA (VIVA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00576114. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00431012 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00576114 ක උපරිම අගයක් අතර VIVA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VIVAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01138801 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00199132 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VIVA පසුගිය පැය තුල, +1.09% කින්, පැය 24 තුල, +31.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +23.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VIVA (VIVA) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 5.74M
1000.00M
999,996,093.1803687
VIVA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.74M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් VIVA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999996093.1803687 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.74M කි.

VIVA (VIVA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, VIVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00137091 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, VIVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0018512017 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, VIVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0025217408 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, VIVAහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.002801921064075915 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00137091+31.23%
දින 30 යි$ -0.0018512017-32.13%
දින 60 යි$ +0.0025217408+43.77%
දින 90 යි$ +0.002801921064075915+94.68%

VIVA (VIVA) යනු කුමක්ද

VIVA’s new platform drives real-world impact by delivering an efficient, inflation-resistant payment ecosystem—both in-store and in-app. We’re bridging real-world infrastructure with crypto to empower people across emerging markets. Built for accessibility, VIVA connects the digital and physical economies by providing essential tools, services, and connectivity to those who need them most.

At the center of it all is the VIVA app: a community-first Superapp and supercharged browser designed to streamline access to financial services, commerce, and content. $VIVA will serve as the native token powering the entire ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

නිල වෙබ් අඩවිය

VIVA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VIVA (VIVA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VIVA (VIVA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VIVA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VIVA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VIVA දේශීය මුදල් වෙත

VIVA (VIVA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VIVAVIVA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VIVA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VIVA (VIVA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VIVA (VIVA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VIVA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00576114 USD වේ.
VIVA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VIVA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00576114 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VIVA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VIVA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.74M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VIVA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VIVA හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
VIVA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01138801 USD ක ATH මිලක් VIVA අත්කර ගති.
VIVA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00199132 USD ක ATL මිලක් VIVA අත්කර ගති.
VIVA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VIVA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VIVA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VIVA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VIVA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:18:01 (UTC+8)

VIVA (VIVA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

