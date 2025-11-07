හුවමාරුවDEX+
සජීවී Vibe Coding Meta සඳහා අද මිල 0.0000408 USD කි. VIBECODER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VIBECODER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Vibe Coding Meta සඳහා අද මිල 0.0000408 USD කි. VIBECODER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VIBECODER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VIBECODER ගැන වැඩි විස්තර

VIBECODER මිල තොරතුරු

VIBECODER යනු කුමක්ද

VIBECODER නිල වෙබ් අඩවිය

VIBECODER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VIBECODER මිල පුරෝකථනය

Vibe Coding Meta ලාංඡනය

Vibe Coding Meta මිල (VIBECODER)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VIBECODER සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+6.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Vibe Coding Meta (VIBECODER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:07:03 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00003798
$ 0.00003798$ 0.00003798
පැය 24 පහළ
$ 0.00004232
$ 0.00004232$ 0.00004232
24H ඉහළ

$ 0.00003798
$ 0.00003798$ 0.00003798

$ 0.00004232
$ 0.00004232$ 0.00004232

$ 0.00065667
$ 0.00065667$ 0.00065667

$ 0.00003453
$ 0.00003453$ 0.00003453

-1.79%

+6.72%

-13.98%

-13.98%

Vibe Coding Meta (VIBECODER) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0000408. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003798 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004232 ක උපරිම අගයක් අතර VIBECODER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VIBECODERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00065667 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003453 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VIBECODER පසුගිය පැය තුල, -1.79% කින්, පැය 24 තුල, +6.72% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.98% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 39.65K
$ 39.65K$ 39.65K

--
----

$ 39.65K
$ 39.65K$ 39.65K

969.94M
969.94M 969.94M

969,938,675.342341
969,938,675.342341 969,938,675.342341

Vibe Coding Meta හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 39.65K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 969.94M සමඟින් VIBECODER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 969938675.342341 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 39.65K කි.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Vibe Coding Metaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Vibe Coding Metaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000292511 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Vibe Coding Metaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Vibe Coding Metaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+6.72%
දින 30 යි$ -0.0000292511-71.69%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Vibe Coding Meta (VIBECODER) යනු කුමක්ද

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Vibe Coding Meta (VIBECODER) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Vibe Coding Meta මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Vibe Coding Meta (VIBECODER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Vibe Coding Meta (VIBECODER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Vibe Coding Meta සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Vibe Coding Meta මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VIBECODER දේශීය මුදල් වෙත

Vibe Coding Meta (VIBECODER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Vibe Coding MetaVIBECODER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VIBECODER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Vibe Coding Meta (VIBECODER) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Vibe Coding Meta (VIBECODER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VIBECODER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000408 USD වේ.
VIBECODER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VIBECODER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000408 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Vibe Coding Meta හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VIBECODER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 39.65K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VIBECODER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VIBECODER හි සංසරණ සැපයුම 969.94M USD වේ.
VIBECODER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00065667 USD ක ATH මිලක් VIBECODER අත්කර ගති.
VIBECODER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003453 USD ක ATL මිලක් VIBECODER අත්කර ගති.
VIBECODER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VIBECODER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VIBECODER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VIBECODER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VIBECODER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:07:03 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

