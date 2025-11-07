Tuff මිල (TUFF)
-1.77%
-2.61%
-23.68%
-23.68%
Tuff (TUFF) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TUFF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TUFFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00226927 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TUFF පසුගිය පැය තුල, -1.77% කින්, පැය 24 තුල, -2.61% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Tuff හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.64K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.96M සමඟින් TUFF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999964159.954774 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.64K කි.
අද දිනය තුළ, Tuffහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Tuffහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Tuffහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Tuffහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.61%
|දින 30 යි
|$ 0
|-61.14%
|දින 60 යි
|$ 0
|-85.48%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future
TuffTUFF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TUFF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
