Synthswap (SYNTH) තත්ය කාලීන මිල $0.099604. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.099427 ක අවම අගයක් සහ $ 0.103225 ක උපරිම අගයක් අතර SYNTH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SYNTHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 82.91 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.093719 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SYNTH පසුගිය පැය තුල, -0.07% කින්, පැය 24 තුල, -3.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Synthswap හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 21.92K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 220.10K සමඟින් SYNTH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 220096.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 21.92K කි.
අද දිනය තුළ, Synthswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0033215850423662 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Synthswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0287672786 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Synthswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0251561256 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Synthswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.09544646356870023 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0033215850423662
|-3.22%
|දින 30 යි
|$ -0.0287672786
|-28.88%
|දින 60 යි
|$ -0.0251561256
|-25.25%
|දින 90 යි
|$ -0.09544646356870023
|-48.93%
What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products
What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.
History of your project. Launched today
What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase
What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.
SynthswapSYNTH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SYNTH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
