Stockify මිල (STK)
-0.67%
-3.85%
-6.08%
-6.08%
Stockify (STK) තත්ය කාලීන මිල $0.00002441. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00002441 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002613 ක උපරිම අගයක් අතර STK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00073727 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000235 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STK පසුගිය පැය තුල, -0.67% කින්, පැය 24 තුල, -3.85% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Stockify හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.40K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.34M සමඟින් STK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999339067.496904 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.40K කි.
අද දිනය තුළ, Stockifyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Stockifyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000093164 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Stockifyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000162858 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Stockifyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00011611930138123008 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.85%
|දින 30 යි
|$ -0.0000093164
|-38.16%
|දින 60 යි
|$ -0.0000162858
|-66.71%
|දින 90 යි
|$ -0.00011611930138123008
|-82.62%
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.
These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
StockifySTK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
