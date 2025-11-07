හුවමාරුවDEX+
සජීවී SETAI Agents සඳහා අද මිල 0.00035437 USD කි. SETAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SETAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SETAI ගැන වැඩි විස්තර

SETAI මිල තොරතුරු

SETAI යනු කුමක්ද

SETAI නිල වෙබ් අඩවිය

SETAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SETAI මිල පුරෝකථනය

SETAI Agents ලාංඡනය

SETAI Agents මිල (SETAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
SETAI Agents (SETAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:59:24 (UTC+8)

SETAI Agents (SETAI) මිල තොරතුරු (USD)

SETAI Agents (SETAI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00035437. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00035238 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0003544 ක උපරිම අගයක් අතර SETAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SETAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.057562 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00029989 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SETAI පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.53% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.28% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SETAI Agents (SETAI) වෙළඳපල තොරතුරු

SETAI Agents හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 35.44K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් SETAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 35.44K කි.

SETAI Agents (SETAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, SETAI Agentsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SETAI Agentsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000660003 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SETAI Agentsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001056189 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SETAI Agentsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001974747170355899 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.53%
දින 30 යි$ -0.0000660003-18.62%
දින 60 යි$ -0.0001056189-29.80%
දින 90 යි$ -0.0001974747170355899-35.78%

SETAI Agents (SETAI) යනු කුමක්ද

SETAI Agents 🤖 is an AI agent capable of lifelike thinking & feeling, serving human & businesses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, is the first AI Agent launchpad tailored for investors, enabling them to optimize their AI tokens and gain early access to investment opportunities across Web3 space.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

SETAI Agents (SETAI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

SETAI Agents මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SETAI Agents (SETAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SETAI Agents (SETAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SETAI Agents සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SETAI Agents මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SETAI දේශීය මුදල් වෙත

SETAI Agents (SETAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SETAI AgentsSETAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SETAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

