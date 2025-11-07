Salute මිල (SLT)
+0.43%
+4.23%
-19.03%
-19.03%
Salute (SLT) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SLT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SLTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SLT පසුගිය පැය තුල, +0.43% කින්, පැය 24 තුල, +4.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.03% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Salute හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.14M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00B සමඟින් SLT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.14M කි.
අද දිනය තුළ, Saluteහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Saluteහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Saluteහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Saluteහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+4.23%
|දින 30 යි
|$ 0
|-35.99%
|දින 60 යි
|$ 0
|-39.47%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.
