Robora මිල (RBR)
-0.40%
-11.92%
-51.10%
-51.10%
Robora (RBR) තත්ය කාලීන මිල $0.01183722. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01060246 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01354991 ක උපරිම අගයක් අතර RBR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RBRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.210107 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0093672 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RBR පසුගිය පැය තුල, -0.40% කින්, පැය 24 තුල, -11.92% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -51.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Robora හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 804.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 68.01M සමඟින් RBR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.18M කි.
අද දිනය තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00160243797230633 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0102507034 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0082253811 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00160243797230633
|-11.92%
|දින 30 යි
|$ -0.0102507034
|-86.59%
|දින 60 යි
|$ -0.0082253811
|-69.48%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.
Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.
Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.
User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.
Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.
Synths: Embed AI Brains in Your Robots
"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."
RoboraRBR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RBR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
