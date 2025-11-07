හුවමාරුවDEX+
සජීවී Robora සඳහා අද මිල 0.01183722 USD කි. RBR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RBR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:10:13 (UTC+8)

Robora (RBR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01060246
$ 0.01060246$ 0.01060246
පැය 24 පහළ
$ 0.01354991
$ 0.01354991$ 0.01354991
24H ඉහළ

$ 0.01060246
$ 0.01060246$ 0.01060246

$ 0.01354991
$ 0.01354991$ 0.01354991

$ 0.210107
$ 0.210107$ 0.210107

$ 0.0093672
$ 0.0093672$ 0.0093672

-0.40%

-11.92%

-51.10%

-51.10%

Robora (RBR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01183722. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01060246 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01354991 ක උපරිම අගයක් අතර RBR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RBRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.210107 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0093672 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RBR පසුගිය පැය තුල, -0.40% කින්, පැය 24 තුල, -11.92% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -51.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Robora (RBR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 804.99K
$ 804.99K$ 804.99K

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

68.01M
68.01M 68.01M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Robora හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 804.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 68.01M සමඟින් RBR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.18M කි.

Robora (RBR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00160243797230633 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0102507034 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0082253811 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Roboraහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00160243797230633-11.92%
දින 30 යි$ -0.0102507034-86.59%
දින 60 යි$ -0.0082253811-69.48%
දින 90 යි$ 0--

Robora (RBR) යනු කුමක්ද

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Robora මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Robora (RBR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Robora (RBR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Robora සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Robora මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Robora (RBR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RoboraRBR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RBR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Robora (RBR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Robora (RBR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RBR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01183722 USD වේ.
RBR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RBR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01183722 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Robora හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RBR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 804.99K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RBR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RBR හි සංසරණ සැපයුම 68.01M USD වේ.
RBR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.210107 USD ක ATH මිලක් RBR අත්කර ගති.
RBR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0093672 USD ක ATL මිලක් RBR අත්කර ගති.
RBR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RBR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RBR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RBR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RBR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Robora (RBR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

