Ref Finance (REF) තත්ය කාලීන මිල $0.091856. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.078171 ක අවම අගයක් සහ $ 0.093541 ක උපරිම අගයක් අතර REF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. REFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 10.64 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.04128611 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව REF පසුගිය පැය තුල, -0.36% කින්, පැය 24 තුල, +16.10% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ref Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.82M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 95.97M සමඟින් REF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.19M කි.
අද දිනය තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0127378 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0399772192 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0400790600 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.15381843000977823 විය.
Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.
Ref FinanceREF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් REF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
