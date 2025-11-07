හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ref Finance සඳහා අද මිල 0.091856 USD කි. REF සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි REF මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

REF ගැන වැඩි විස්තර

REF මිල තොරතුරු

REF යනු කුමක්ද

REF නිල වෙබ් අඩවිය

REF ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

REF මිල පුරෝකථනය

Ref Finance ලාංඡනය

Ref Finance මිල (REF)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 REF සිට USD සජීවී මිල:

$0.091856
$0.091856$0.091856
+16.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Ref Finance (REF) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:09:30 (UTC+8)

Ref Finance (REF) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.078171
$ 0.078171$ 0.078171
පැය 24 පහළ
$ 0.093541
$ 0.093541$ 0.093541
24H ඉහළ

$ 0.078171
$ 0.078171$ 0.078171

$ 0.093541
$ 0.093541$ 0.093541

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

-0.36%

+16.10%

+0.25%

+0.25%

Ref Finance (REF) තත්‍ය කාලීන මිල $0.091856. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.078171 ක අවම අගයක් සහ $ 0.093541 ක උපරිම අගයක් අතර REF වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. REFහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 10.64 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.04128611 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව REF පසුගිය පැය තුල, -0.36% කින්, පැය 24 තුල, +16.10% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ref Finance (REF) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

--
----

$ 9.19M
$ 9.19M$ 9.19M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Ref Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.82M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 95.97M සමඟින් REF හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.19M කි.

Ref Finance (REF) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0127378 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0399772192 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0400790600 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ref Financeහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.15381843000977823 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0127378+16.10%
දින 30 යි$ -0.0399772192-43.52%
දින 60 යි$ -0.0400790600-43.63%
දින 90 යි$ -0.15381843000977823-62.61%

Ref Finance (REF) යනු කුමක්ද

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Ref Finance (REF) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Ref Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ref Finance (REF) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ref Finance (REF) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ref Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ref Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

REF දේශීය මුදල් වෙත

Ref Finance (REF) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Ref FinanceREF හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් REF ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ref Finance (REF) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ref Finance (REF) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද REF හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.091856 USD වේ.
REF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
REF සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.091856 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ref Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
REF සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.82M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
REF හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
REF හි සංසරණ සැපයුම 95.97M USD වේ.
REF හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
10.64 USD ක ATH මිලක් REF අත්කර ගති.
REF හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.04128611 USD ක ATL මිලක් REF අත්කර ගති.
REF හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
REF සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී REF වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව REF මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා REF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:09:30 (UTC+8)

Ref Finance (REF) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

