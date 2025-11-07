හුවමාරුවDEX+
සජීවී Pitaya සඳහා අද මිල 0.00008891 USD කි. PITAYA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PITAYA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PITAYA ගැන වැඩි විස්තර

PITAYA මිල තොරතුරු

PITAYA යනු කුමක්ද

PITAYA නිල වෙබ් අඩවිය

PITAYA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PITAYA මිල පුරෝකථනය

Pitaya ලාංඡනය

Pitaya මිල (PITAYA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 PITAYA සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+12.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Pitaya (PITAYA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:54:48 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00007845
$ 0.00007845$ 0.00007845
පැය 24 පහළ
$ 0.00009818
$ 0.00009818$ 0.00009818
24H ඉහළ

$ 0.00007845
$ 0.00007845$ 0.00007845

$ 0.00009818
$ 0.00009818$ 0.00009818

$ 0.00020639
$ 0.00020639$ 0.00020639

$ 0.00007063
$ 0.00007063$ 0.00007063

-1.21%

+12.39%

-0.33%

-0.33%

Pitaya (PITAYA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00008891. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00007845 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00009818 ක උපරිම අගයක් අතර PITAYA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PITAYAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00020639 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007063 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PITAYA පසුගිය පැය තුල, -1.21% කින්, පැය 24 තුල, +12.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Pitaya (PITAYA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 88.39K
$ 88.39K$ 88.39K

--
----

$ 88.44K
$ 88.44K$ 88.44K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

Pitaya හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 88.39K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.81M සමඟින් PITAYA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999383921.997011 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 88.44K කි.

Pitaya (PITAYA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Pitayaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Pitayaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000368241 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Pitayaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Pitayaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+12.39%
දින 30 යි$ -0.0000368241-41.41%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Pitaya (PITAYA) යනු කුමක්ද

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Pitaya (PITAYA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Pitaya මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Pitaya (PITAYA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Pitaya (PITAYA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Pitaya සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Pitaya මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PITAYA දේශීය මුදල් වෙත

Pitaya (PITAYA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PitayaPITAYA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PITAYA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Pitaya (PITAYA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Pitaya (PITAYA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PITAYA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00008891 USD වේ.
PITAYA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PITAYA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00008891 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Pitaya හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PITAYA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 88.39K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PITAYA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PITAYA හි සංසරණ සැපයුම 998.81M USD වේ.
PITAYA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00020639 USD ක ATH මිලක් PITAYA අත්කර ගති.
PITAYA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00007063 USD ක ATL මිලක් PITAYA අත්කර ගති.
PITAYA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PITAYA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී PITAYA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PITAYA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PITAYA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:54:48 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

