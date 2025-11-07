හුවමාරුවDEX+
සජීවී ODIN Tools සඳහා අද මිල 0.00316873 USD කි. ODIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ODIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ODIN ගැන වැඩි විස්තර

ODIN මිල තොරතුරු

ODIN යනු කුමක්ද

ODIN ධවල පත්‍රිකාව

ODIN නිල වෙබ් අඩවිය

ODIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ODIN මිල පුරෝකථනය

ODIN Tools ලාංඡනය

ODIN Tools මිල (ODIN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ODIN සිට USD සජීවී මිල:

$0.00318209
$0.00318209$0.00318209
-2.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
ODIN Tools (ODIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:10:17 (UTC+8)

ODIN Tools (ODIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00314797
$ 0.00314797$ 0.00314797
පැය 24 පහළ
$ 0.00330727
$ 0.00330727$ 0.00330727
24H ඉහළ

$ 0.00314797
$ 0.00314797$ 0.00314797

$ 0.00330727
$ 0.00330727$ 0.00330727

$ 0.00779732
$ 0.00779732$ 0.00779732

$ 0.00201723
$ 0.00201723$ 0.00201723

-0.67%

-3.19%

-29.33%

-29.33%

ODIN Tools (ODIN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00316873. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00314797 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00330727 ක උපරිම අගයක් අතර ODIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ODINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00779732 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00201723 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ODIN පසුගිය පැය තුල, -0.67% කින්, පැය 24 තුල, -3.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.33% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ODIN Tools (ODIN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 236.11K
$ 236.11K$ 236.11K

--
----

$ 291.56K
$ 291.56K$ 291.56K

74.51M
74.51M 74.51M

92,011,789.677588
92,011,789.677588 92,011,789.677588

ODIN Tools හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 236.11K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 74.51M සමඟින් ODIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 92011789.677588 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 291.56K කි.

ODIN Tools (ODIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ODIN Toolsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000104633676420934 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ODIN Toolsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007177493 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ODIN Toolsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0013386093 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ODIN Toolsහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000783751452522813 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000104633676420934-3.19%
දින 30 යි$ -0.0007177493-22.65%
දින 60 යි$ -0.0013386093-42.24%
දින 90 යි$ -0.000783751452522813-19.82%

ODIN Tools (ODIN) යනු කුමක්ද

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ODIN Tools මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ODIN Tools (ODIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ODIN Tools (ODIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ODIN Tools සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ODIN Tools මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ODIN දේශීය මුදල් වෙත

ODIN Tools (ODIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ODIN ToolsODIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ODIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ODIN Tools (ODIN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ODIN Tools (ODIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ODIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00316873 USD වේ.
ODIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ODIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00316873 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ODIN Tools හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ODIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 236.11K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ODIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ODIN හි සංසරණ සැපයුම 74.51M USD වේ.
ODIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00779732 USD ක ATH මිලක් ODIN අත්කර ගති.
ODIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00201723 USD ක ATL මිලක් ODIN අත්කර ගති.
ODIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ODIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ODIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ODIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ODIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:10:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

