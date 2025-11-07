Mint Blockchain මිල (MINT)
Mint Blockchain (MINT) තත්ය කාලීන මිල $0.00258581. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00252021 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00261937 ක උපරිම අගයක් අතර MINT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MINTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.079854 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00144984 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MINT පසුගිය පැය තුල, -0.29% කින්, පැය 24 තුල, +1.82% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Mint Blockchain හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 508.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 195.95M සමඟින් MINT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999999.5153956 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.59M කි.
අද දිනය තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003132476 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0001895476 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.005857684723409896 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.82%
|දින 30 යි
|$ -0.0003132476
|-12.11%
|දින 60 යි
|$ +0.0001895476
|+7.33%
|දින 90 යි
|$ -0.005857684723409896
|-69.37%
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
