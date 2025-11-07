හුවමාරුවDEX+
සජීවී Mint Blockchain සඳහා අද මිල 0.00258581 USD කි. MINT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MINT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Mint Blockchain සඳහා අද මිල 0.00258581 USD කි. MINT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MINT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MINT ගැන වැඩි විස්තර

MINT මිල තොරතුරු

MINT යනු කුමක්ද

MINT ධවල පත්‍රිකාව

MINT නිල වෙබ් අඩවිය

MINT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MINT මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Mint Blockchain ලාංඡනය

Mint Blockchain මිල (MINT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MINT සිට USD සජීවී මිල:

$0.0025964
$0.0025964$0.0025964
+1.90%1D
mexc
USD
Mint Blockchain (MINT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:07:44 (UTC+8)

Mint Blockchain (MINT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00252021
$ 0.00252021$ 0.00252021
පැය 24 පහළ
$ 0.00261937
$ 0.00261937$ 0.00261937
24H ඉහළ

$ 0.00252021
$ 0.00252021$ 0.00252021

$ 0.00261937
$ 0.00261937$ 0.00261937

$ 0.079854
$ 0.079854$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984$ 0.00144984

-0.29%

+1.82%

-0.76%

-0.76%

Mint Blockchain (MINT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00258581. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00252021 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00261937 ක උපරිම අගයක් අතර MINT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MINTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.079854 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00144984 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MINT පසුගිය පැය තුල, -0.29% කින්, පැය 24 තුල, +1.82% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.76% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mint Blockchain (MINT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 508.09K
$ 508.09K$ 508.09K

--
----

$ 2.59M
$ 2.59M$ 2.59M

195.95M
195.95M 195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Mint Blockchain හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 508.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 195.95M සමඟින් MINT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999999.5153956 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.59M කි.

Mint Blockchain (MINT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003132476 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0001895476 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Mint Blockchainහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.005857684723409896 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.82%
දින 30 යි$ -0.0003132476-12.11%
දින 60 යි$ +0.0001895476+7.33%
දින 90 යි$ -0.005857684723409896-69.37%

Mint Blockchain (MINT) යනු කුමක්ද

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Mint Blockchain මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mint Blockchain (MINT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mint Blockchain (MINT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mint Blockchain සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mint Blockchain මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MINT දේශීය මුදල් වෙත

Mint Blockchain (MINT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Mint BlockchainMINT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MINT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mint Blockchain (MINT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mint Blockchain (MINT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MINT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00258581 USD වේ.
MINT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MINT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00258581 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mint Blockchain හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MINT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 508.09K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MINT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MINT හි සංසරණ සැපයුම 195.95M USD වේ.
MINT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.079854 USD ක ATH මිලක් MINT අත්කර ගති.
MINT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00144984 USD ක ATL මිලක් MINT අත්කර ගති.
MINT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MINT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MINT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MINT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MINT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:07:44 (UTC+8)

