සජීවී Lybra සඳහා අද මිල 0.0065493 USD කි. LBR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LBR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LBR ගැන වැඩි විස්තර

LBR මිල තොරතුරු

LBR යනු කුමක්ද

LBR ධවල පත්‍රිකාව

LBR නිල වෙබ් අඩවිය

LBR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LBR මිල පුරෝකථනය

Lybra ලාංඡනය

Lybra මිල (LBR)

1 LBR සිට USD සජීවී මිල:

$0.0065493
$0.0065493
-9.30%1D
mexc
USD
Lybra (LBR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:06:19 (UTC+8)

Lybra (LBR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00687909
$ 0.00687909
පැය 24 පහළ
$ 0.00775867
$ 0.00775867
24H ඉහළ

$ 0.00687909
$ 0.00687909

$ 0.00775867
$ 0.00775867

$ 4.48
$ 4.48

$ 0.00585639
$ 0.00585639

-10.65%

-9.30%

-21.43%

-21.43%

Lybra (LBR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0065493. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00687909 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00775867 ක උපරිම අගයක් අතර LBR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LBRහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.48 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00585639 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LBR පසුගිය පැය තුල, -10.65% කින්, පැය 24 තුල, -9.30% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.43% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Lybra (LBR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 273.68K
$ 273.68K

--
--

$ 638.21K
$ 638.21K

41.79M
41.79M

97,447,143.49599636
97,447,143.49599636

Lybra හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 273.68K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 41.79M සමඟින් LBR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 97447143.49599636 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 638.21K කි.

Lybra (LBR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Lybraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000671955622265987 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Lybraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0030803578 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Lybraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0038916968 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Lybraහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.021081489006359957 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000671955622265987-9.30%
දින 30 යි$ -0.0030803578-47.03%
දින 60 යි$ -0.0038916968-59.42%
දින 90 යි$ -0.021081489006359957-76.29%

Lybra (LBR) යනු කුමක්ද

The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future.

The protocol's primary objective is to provide the cryptocurrency industry with a safer, more decentralized stablecoin, eUSD, which offers stable interest to its token holders. As a DeFi protocol, Lybra facilitates the minting of eUSD by allowing users to borrow against their deposited ETH and stETH.

eUSD, being an ETH-assets-over-collateralized stablecoin, offers users the security and stability necessary for conducting their business with confidence.

A distinctive feature of the Lybra Protocol is that users can earn regular stable income by holding minted (borrowed) eUSD, which is powered by the LSD (Liquid Staking Derivatives) income generated from the deposited ETH and stETH. In other words, when users deposit ETH or stETH and mint EUSD against them, they receive a stable income in stETH of approximately 5%, which is converted to eUSD through the protocol and distributed to them.

eUSD is an interest-bearing, over-collateralized stablecoin that ensures safety and stability. The Lybra Foundation and LybraDAO community firmly believe that a decentralized stablecoin is essential for both enterprises and individuals to fully harness the benefits of cryptocurrency. By offering an interest-bearing stablecoin supported by ETH and stETH, the Lybra Protocol empowers users to participate in the DeFi ecosystem with confidence and security.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Lybra මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Lybra (LBR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Lybra (LBR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Lybra සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Lybra මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LBR දේශීය මුදල් වෙත

Lybra (LBR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LybraLBR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LBR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lybra (LBR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Lybra (LBR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LBR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0065493 USD වේ.
LBR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LBR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0065493 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Lybra හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LBR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 273.68K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LBR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LBR හි සංසරණ සැපයුම 41.79M USD වේ.
LBR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4.48 USD ක ATH මිලක් LBR අත්කර ගති.
LBR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00585639 USD ක ATL මිලක් LBR අත්කර ගති.
LBR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LBR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී LBR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LBR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LBR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:06:19 (UTC+8)

Lybra (LBR) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

