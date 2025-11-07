හුවමාරුවDEX+
සජීවී Jeeteroo සඳහා අද මිල 0.00035982 USD කි. JEET සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JEET මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JEET ගැන වැඩි විස්තර

JEET මිල තොරතුරු

JEET යනු කුමක්ද

JEET ධවල පත්‍රිකාව

JEET නිල වෙබ් අඩවිය

JEET ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JEET මිල පුරෝකථනය

Jeeteroo ලාංඡනය

Jeeteroo මිල (JEET)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 JEET සිට USD සජීවී මිල:

$0.00035857
$0.00035857$0.00035857
-4.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Jeeteroo (JEET) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:44:30 (UTC+8)

Jeeteroo (JEET) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0003499
$ 0.0003499$ 0.0003499
පැය 24 පහළ
$ 0.00037447
$ 0.00037447$ 0.00037447
24H ඉහළ

$ 0.0003499
$ 0.0003499$ 0.0003499

$ 0.00037447
$ 0.00037447$ 0.00037447

$ 0.00139124
$ 0.00139124$ 0.00139124

$ 0.00034465
$ 0.00034465$ 0.00034465

-0.81%

-3.81%

-22.02%

-22.02%

Jeeteroo (JEET) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00035982. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0003499 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00037447 ක උපරිම අගයක් අතර JEET වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JEETහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00139124 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00034465 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JEET පසුගිය පැය තුල, -0.81% කින්, පැය 24 තුල, -3.81% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Jeeteroo (JEET) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 110.69K
$ 110.69K$ 110.69K

--
----

$ 359.76K
$ 359.76K$ 359.76K

307.49M
307.49M 307.49M

999,390,795.0
999,390,795.0 999,390,795.0

Jeeteroo හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 110.69K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 307.49M සමඟින් JEET හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999390795.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 359.76K කි.

Jeeteroo (JEET) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Jeeterooහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Jeeterooහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001825810 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Jeeterooහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002139954 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Jeeterooහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.81%
දින 30 යි$ -0.0001825810-50.74%
දින 60 යි$ -0.0002139954-59.47%
දින 90 යි$ 0--

Jeeteroo (JEET) යනු කුමක්ද

Jeeteroo, powered by the Jeetamoto Protocol, is decentralized cultural infrastructure that merges MPN Mining, NFT Nodes, and Liquidity Incentives through the innovative Proof of Jeet (PoJ) consensus mechanism. Combining the strengths of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS), it ensures a fair, community-driven token emission system rooted in the visionary principles of Satoshi Nakamoto and Leemon Baird. It stands as the first Decentralized Cultural Infrastructure coin to unite next-generation NFT-powered staking with on-chain mining in a vibrant, hybrid blockchain ecosystem.

Jeeteroo මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Jeeteroo (JEET) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Jeeteroo (JEET) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Jeeteroo සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Jeeteroo මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

JEET දේශීය මුදල් වෙත

Jeeteroo (JEET) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JeeterooJEET හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JEET ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Jeeteroo (JEET) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Jeeteroo (JEET) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JEET හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00035982 USD වේ.
JEET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JEET සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00035982 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Jeeteroo හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JEET සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 110.69K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JEET හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JEET හි සංසරණ සැපයුම 307.49M USD වේ.
JEET හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00139124 USD ක ATH මිලක් JEET අත්කර ගති.
JEET හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00034465 USD ක ATL මිලක් JEET අත්කර ගති.
JEET හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JEET සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී JEET වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JEET මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JEET මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Jeeteroo (JEET) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

