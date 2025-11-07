හුවමාරුවDEX+
සජීවී IMPULSE සඳහා අද මිල 0.00005367 USD කි. IMPULSE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි IMPULSE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

IMPULSE ගැන වැඩි විස්තර

IMPULSE මිල තොරතුරු

IMPULSE යනු කුමක්ද

IMPULSE නිල වෙබ් අඩවිය

IMPULSE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IMPULSE මිල පුරෝකථනය

IMPULSE ලාංඡනය

IMPULSE මිල (IMPULSE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 IMPULSE සිට USD සජීවී මිල:

-0.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
IMPULSE (IMPULSE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:43:39 (UTC+8)

IMPULSE (IMPULSE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

IMPULSE (IMPULSE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00005367. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00005367 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00005436 ක උපරිම අගයක් අතර IMPULSE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. IMPULSEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00084563 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005367 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව IMPULSE පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

IMPULSE (IMPULSE) වෙළඳපල තොරතුරු

IMPULSE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 53.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.96M සමඟින් IMPULSE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997958329.854311 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 53.56K කි.

IMPULSE (IMPULSE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, IMPULSEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, IMPULSEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000244090 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, IMPULSEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000421962 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, IMPULSEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.31%
දින 30 යි$ -0.0000244090-45.47%
දින 60 යි$ -0.0000421962-78.62%
දින 90 යි$ 0--

IMPULSE (IMPULSE) යනු කුමක්ද

Impulse is a story-driven onchain IP shaped at its core by art and lore, where every creative decision ties back to narrative depth and worldbuilding. What makes Impulse distinct is our commitment to storytelling as the foundation for everything we do, ensuring the project remains authentic and immersive. Beyond simply crafting compelling tales, our ambition is to grow this into one of the biggest and most recognizable brands in the web3 space. While we pursue large-scale expansion and visibility, we remain dedicated to keeping lore and storytelling at the forefront, ensuring that the heart of Impulse always stays true to the imaginative universe that started it all.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

IMPULSE (IMPULSE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

IMPULSE මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ IMPULSE (IMPULSE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ IMPULSE (IMPULSE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? IMPULSE සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් IMPULSE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

IMPULSE දේශීය මුදල් වෙත

IMPULSE (IMPULSE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

IMPULSEIMPULSE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් IMPULSE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: IMPULSE (IMPULSE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

IMPULSE (IMPULSE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද IMPULSE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00005367 USD වේ.
IMPULSE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
IMPULSE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00005367 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
IMPULSE හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
IMPULSE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 53.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
IMPULSE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
IMPULSE හි සංසරණ සැපයුම 997.96M USD වේ.
IMPULSE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00084563 USD ක ATH මිලක් IMPULSE අත්කර ගති.
IMPULSE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005367 USD ක ATL මිලක් IMPULSE අත්කර ගති.
IMPULSE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
IMPULSE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී IMPULSE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව IMPULSE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා IMPULSE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:43:39 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

