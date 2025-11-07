හුවමාරුවDEX+
සජීවී Hot Cherry සඳහා අද මිල 0.00000876 USD කි. CHERRY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CHERRY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Hot Cherry සඳහා අද මිල 0.00000876 USD කි. CHERRY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CHERRY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CHERRY ගැන වැඩි විස්තර

CHERRY මිල තොරතුරු

CHERRY යනු කුමක්ද

CHERRY නිල වෙබ් අඩවිය

CHERRY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CHERRY මිල පුරෝකථනය

Hot Cherry ලාංඡනය

Hot Cherry මිල (CHERRY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CHERRY සිට USD සජීවී මිල:

+5.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Hot Cherry (CHERRY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:35:53 (UTC+8)

Hot Cherry (CHERRY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

-0.73%

+5.69%

-18.43%

-18.43%

Hot Cherry (CHERRY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000876. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000079 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000886 ක උපරිම අගයක් අතර CHERRY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CHERRYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00002768 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000319 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CHERRY පසුගිය පැය තුල, -0.73% කින්, පැය 24 තුල, +5.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.43% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Hot Cherry (CHERRY) වෙළඳපල තොරතුරු

Hot Cherry හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 875.67K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00B සමඟින් CHERRY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 875.67K කි.

Hot Cherry (CHERRY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Hot Cherryහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Hot Cherryහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000024564 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Hot Cherryහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000033548 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Hot Cherryහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+5.69%
දින 30 යි$ -0.0000024564-28.04%
දින 60 යි$ -0.0000033548-38.29%
දින 90 යි$ 0--

Hot Cherry (CHERRY) යනු කුමක්ද

$CHERRY is the first and most popular animated sticker pack on Telegram, a memecoin on the TON blockchain, celebrated for its cultural impact and default sticker pack status for new Telegram users.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Hot Cherry (CHERRY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Hot Cherry මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Hot Cherry (CHERRY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Hot Cherry (CHERRY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Hot Cherry සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Hot Cherry මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CHERRY දේශීය මුදල් වෙත

Hot Cherry (CHERRY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Hot CherryCHERRY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CHERRY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Hot Cherry (CHERRY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Hot Cherry (CHERRY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CHERRY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000876 USD වේ.
CHERRY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CHERRY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000876 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Hot Cherry හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CHERRY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 875.67K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CHERRY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CHERRY හි සංසරණ සැපයුම 100.00B USD වේ.
CHERRY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00002768 USD ක ATH මිලක් CHERRY අත්කර ගති.
CHERRY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000319 USD ක ATL මිලක් CHERRY අත්කර ගති.
CHERRY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CHERRY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CHERRY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CHERRY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CHERRY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:35:53 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

