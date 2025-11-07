Gasspas මිල (GASS)
-0.14%
+0.92%
-25.81%
-25.81%
Gasspas (GASS) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GASS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GASSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GASS පසුගිය පැය තුල, -0.14% කින්, පැය 24 තුල, +0.92% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.81% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Gasspas හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 640.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69T සමඟින් GASS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 640.38K කි.
අද දිනය තුළ, Gasspasහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Gasspasහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Gasspasහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Gasspasහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.92%
|දින 30 යි
|$ 0
|-61.81%
|දින 60 යි
|$ 0
|-53.47%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Featured in Matt Furies latest book Cortex Vortex as Ratos nemesis. The character is also part of ZOGZ which confirms its real name.
Matt Furie, the artist best known for creating Pepe the Frog, has been working on a new book. The news comes from his editor, who goes by the handle @beuys_on_sale_ on Instagram. In a recent post, the editor hinted at an upcoming project featuring new characters named Gasspas and Rato. Gasspas’s visual appearance can be inferred from the artwork. In one illustration, Gasspas is depicted looming over two rats (Rato and Wat), gazing down at them in a menacing way (an image that has circulated among collectors). This inferred that Gasspas is Ratos nemesis in the new book Cortex Vortex reinforced by community quips that “cats eat rats”. Gasspas debuted as part of ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations by Matt Furie launched in May 2023.
GasspasGASS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GASS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
