සජීවී Gap Tooth Lizard සඳහා අද මිල 0.00000305 USD කි. $GAPPY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $GAPPY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Gap Tooth Lizard සඳහා අද මිල 0.00000305 USD කි. $GAPPY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි $GAPPY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

$GAPPY ගැන වැඩි විස්තර

$GAPPY මිල තොරතුරු

$GAPPY යනු කුමක්ද

$GAPPY නිල වෙබ් අඩවිය

$GAPPY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

$GAPPY මිල පුරෝකථනය

Gap Tooth Lizard ලාංඡනය

Gap Tooth Lizard මිල ($GAPPY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 $GAPPY සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.40%1D
USD
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:34:14 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00000299
$ 0.00000299$ 0.00000299
පැය 24 පහළ
$ 0.00000313
$ 0.00000313$ 0.00000313
24H ඉහළ

$ 0.00000299
$ 0.00000299$ 0.00000299

$ 0.00000313
$ 0.00000313$ 0.00000313

$ 0.00004032
$ 0.00004032$ 0.00004032

$ 0.00000294
$ 0.00000294$ 0.00000294

--

-2.40%

-37.78%

-37.78%

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000305. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000299 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000313 ක උපරිම අගයක් අතර $GAPPY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. $GAPPYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00004032 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000294 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව $GAPPY පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -37.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 305.17K
$ 305.17K$ 305.17K

--
----

$ 305.17K
$ 305.17K$ 305.17K

99.91B
99.91B 99.91B

99,906,805,287.48557
99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Gap Tooth Lizard හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 305.17K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 99.91B සමඟින් $GAPPY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99906805287.48557 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 305.17K කි.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Gap Tooth Lizardහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Gap Tooth Lizardහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000021308 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Gap Tooth Lizardහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000026640 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Gap Tooth Lizardහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-2.40%
දින 30 යි$ -0.0000021308-69.86%
දින 60 යි$ -0.0000026640-87.34%
දින 90 යි$ 0--

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) යනු කුමක්ද

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Gap Tooth Lizard මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Gap Tooth Lizard ($GAPPY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Gap Tooth Lizard ($GAPPY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Gap Tooth Lizard සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Gap Tooth Lizard මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

$GAPPY දේශීය මුදල් වෙත

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Gap Tooth Lizard$GAPPY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් $GAPPY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Gap Tooth Lizard ($GAPPY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද $GAPPY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000305 USD වේ.
$GAPPY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
$GAPPY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000305 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Gap Tooth Lizard හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
$GAPPY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 305.17K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
$GAPPY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
$GAPPY හි සංසරණ සැපයුම 99.91B USD වේ.
$GAPPY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00004032 USD ක ATH මිලක් $GAPPY අත්කර ගති.
$GAPPY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000294 USD ක ATL මිලක් $GAPPY අත්කර ගති.
$GAPPY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
$GAPPY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී $GAPPY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව $GAPPY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා $GAPPY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:34:14 (UTC+8)

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

