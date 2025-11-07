හුවමාරුවDEX+
සජීවී FireChicken සඳහා අද මිල 0.00017527 USD කි. FCKN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FCKN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී FireChicken සඳහා අද මිල 0.00017527 USD කි. FCKN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි FCKN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

FCKN ගැන වැඩි විස්තර

FCKN මිල තොරතුරු

FCKN යනු කුමක්ද

FCKN නිල වෙබ් අඩවිය

FCKN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FCKN මිල පුරෝකථනය

FireChicken ලාංඡනය

FireChicken මිල (FCKN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 FCKN සිට USD සජීවී මිල:

$0.00017495
$0.00017495$0.00017495
-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
FireChicken (FCKN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:39:17 (UTC+8)

FireChicken (FCKN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00017232
$ 0.00017232$ 0.00017232
පැය 24 පහළ
$ 0.00017786
$ 0.00017786$ 0.00017786
24H ඉහළ

$ 0.00017232
$ 0.00017232$ 0.00017232

$ 0.00017786
$ 0.00017786$ 0.00017786

$ 0.00024117
$ 0.00024117$ 0.00024117

$ 0.000153
$ 0.000153$ 0.000153

-0.45%

-0.63%

-12.96%

-12.96%

FireChicken (FCKN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00017527. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00017232 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00017786 ක උපරිම අගයක් අතර FCKN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. FCKNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00024117 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000153 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව FCKN පසුගිය පැය තුල, -0.45% කින්, පැය 24 තුල, -0.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.96% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

FireChicken (FCKN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 173.40K
$ 173.40K$ 173.40K

--
----

$ 173.40K
$ 173.40K$ 173.40K

985.60M
985.60M 985.60M

985,595,396.346248
985,595,396.346248 985,595,396.346248

FireChicken හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 173.40K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 985.60M සමඟින් FCKN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 985595396.346248 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 173.40K කි.

FireChicken (FCKN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, FireChickenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, FireChickenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000439890 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, FireChickenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000171648 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, FireChickenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.63%
දින 30 යි$ -0.0000439890-25.09%
දින 60 යි$ +0.0000171648+9.79%
දින 90 යි$ 0--

FireChicken (FCKN) යනු කුමක්ද

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

FireChicken මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ FireChicken (FCKN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ FireChicken (FCKN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? FireChicken සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් FireChicken මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

FCKN දේශීය මුදල් වෙත

FireChicken (FCKN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

FireChickenFCKN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් FCKN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: FireChicken (FCKN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

FireChicken (FCKN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද FCKN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00017527 USD වේ.
FCKN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
FCKN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00017527 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
FireChicken හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
FCKN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 173.40K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
FCKN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
FCKN හි සංසරණ සැපයුම 985.60M USD වේ.
FCKN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00024117 USD ක ATH මිලක් FCKN අත්කර ගති.
FCKN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000153 USD ක ATL මිලක් FCKN අත්කර ගති.
FCKN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
FCKN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී FCKN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව FCKN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා FCKN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:39:17 (UTC+8)

FireChicken (FCKN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

