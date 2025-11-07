හුවමාරුවDEX+
සජීවී Exim සඳහා අද මිල 0.079291 USD කි. EXIM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි EXIM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

EXIM ගැන වැඩි විස්තර

EXIM මිල තොරතුරු

EXIM යනු කුමක්ද

EXIM ධවල පත්‍රිකාව

EXIM නිල වෙබ් අඩවිය

EXIM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EXIM මිල පුරෝකථනය

Exim ලාංඡනය

Exim මිල (EXIM)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 EXIM සිට USD සජීවී මිල:

$0.079291
$0.079291
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Exim (EXIM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:38:18 (UTC+8)

Exim (EXIM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.078847
$ 0.078847
පැය 24 පහළ
$ 0.079383
$ 0.079383
24H ඉහළ

$ 0.078847
$ 0.078847$ 0.078847

$ 0.079383
$ 0.079383$ 0.079383

$ 0.125048
$ 0.125048$ 0.125048

$ 0.06399
$ 0.06399$ 0.06399

-0.09%

-0.09%

-18.04%

-18.04%

Exim (EXIM) තත්‍ය කාලීන මිල $0.079291. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.078847 ක අවම අගයක් සහ $ 0.079383 ක උපරිම අගයක් අතර EXIM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EXIMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.125048 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.06399 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EXIM පසුගිය පැය තුල, -0.09% කින්, පැය 24 තුල, -0.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Exim (EXIM) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 107.40K
$ 107.40K

--
--

$ 17.82M
$ 17.82M

1.35M
1.35M

224,763,629.073
224,763,629.073

Exim හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 107.40K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.35M සමඟින් EXIM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 224763629.073 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 17.82M කි.

Exim (EXIM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Eximහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Eximහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0198949523 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Eximහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0199907993 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Eximහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.03978268625861267 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.09%
දින 30 යි$ -0.0198949523-25.09%
දින 60 යි$ -0.0199907993-25.21%
දින 90 යි$ -0.03978268625861267-33.41%

Exim (EXIM) යනු කුමක්ද

EXIM Token is the utility token of Coimex, a blockchain-based platform focused on revolutionizing global trade by providing decentralized financial infrastructure for importers and exporters. The project tokenizes real-world commodities such as agricultural products and enables transparent, secure, and efficient transactions. EXIM is used for staking, transaction fee discounts, and governance within the ecosystem. The platform integrates smart contract-based escrow services, on-chain reputation systems, and DeFi tools to support global SMEs in trade finance and risk mitigation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Exim මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Exim (EXIM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Exim (EXIM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Exim සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Exim මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

EXIM දේශීය මුදල් වෙත

Exim (EXIM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

EximEXIM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් EXIM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Exim (EXIM) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Exim (EXIM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද EXIM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.079291 USD වේ.
EXIM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
EXIM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.079291 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Exim හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
EXIM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 107.40K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
EXIM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
EXIM හි සංසරණ සැපයුම 1.35M USD වේ.
EXIM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.125048 USD ක ATH මිලක් EXIM අත්කර ගති.
EXIM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.06399 USD ක ATL මිලක් EXIM අත්කර ගති.
EXIM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
EXIM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී EXIM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව EXIM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා EXIM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:38:18 (UTC+8)

Exim (EXIM) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

