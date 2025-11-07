හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න
සජීවී Dvision Network සඳහා අද මිල 0.00550029 USD කි. DVI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DVI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DVI ගැන වැඩි විස්තර

DVI මිල තොරතුරු

DVI යනු කුමක්ද

DVI නිල වෙබ් අඩවිය

DVI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DVI මිල පුරෝකථනය

Dvision Network ලාංඡනය

Dvision Network මිල (DVI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DVI සිට USD සජීවී මිල:

$0.00550029
+25.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Dvision Network (DVI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:32:27 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00435489
පැය 24 පහළ
$ 0.00680763
24H ඉහළ

$ 0.00435489
$ 0.00680763
$ 3.05
$ 0.00415325
+0.21%

+25.01%

+24.68%

+24.68%

Dvision Network (DVI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00550029. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00435489 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00680763 ක උපරිම අගයක් අතර DVI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DVIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 3.05 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00415325 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DVI පසුගිය පැය තුල, +0.21% කින්, පැය 24 තුල, +25.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +24.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dvision Network (DVI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.36M
--
$ 5.51M
246.77M
1,000,000,000.0
Dvision Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.36M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 246.77M සමඟින් DVI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.51M කි.

Dvision Network (DVI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Dvision Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00110052 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dvision Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000531185 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dvision Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010182043 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dvision Networkහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003681267959178192 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00110052+25.01%
දින 30 යි$ -0.0000531185-0.96%
දින 60 යි$ -0.0010182043-18.51%
දින 90 යි$ -0.003681267959178192-40.09%

Dvision Network (DVI) යනු කුමක්ද

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Dvision Network (DVI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Dvision Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Dvision Network (DVI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Dvision Network (DVI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Dvision Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Dvision Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DVI දේශීය මුදල් වෙත

Dvision Network (DVI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Dvision NetworkDVI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DVI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dvision Network (DVI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dvision Network (DVI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DVI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00550029 USD වේ.
DVI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DVI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00550029 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dvision Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DVI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.36M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DVI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DVI හි සංසරණ සැපයුම 246.77M USD වේ.
DVI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
3.05 USD ක ATH මිලක් DVI අත්කර ගති.
DVI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00415325 USD ක ATL මිලක් DVI අත්කර ගති.
DVI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DVI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DVI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DVI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DVI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Dvision Network (DVI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

