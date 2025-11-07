DROP මිල (DROP)
-1.78%
-1.28%
-1.70%
-1.70%
DROP (DROP) තත්ය කාලීන මිල $5.5. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 5.48 ක අවම අගයක් සහ $ 5.64 ක උපරිම අගයක් අතර DROP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DROPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 19.91 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 1.73 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DROP පසුගිය පැය තුල, -1.78% කින්, පැය 24 තුල, -1.28% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DROP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.44M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 989.17K සමඟින් DROP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 989170.910891 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.44M කි.
අද දිනය තුළ, DROPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.071649647407232 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DROPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +5.1152480500 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DROPහි මිල වෙනස USDවෙත $ +2.8945631000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DROPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.315433865342128 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.071649647407232
|-1.28%
|දින 30 යි
|$ +5.1152480500
|+93.00%
|දින 60 යි
|$ +2.8945631000
|+52.63%
|දින 90 යි
|$ -0.315433865342128
|-5.42%
DROP ($DROP) is a meme coin on the XRP Ledger (XRPL) built around the idea that the smallest unit of an XRP, or 0.000001 XRP, is called a “drop”.
DROP isn’t just a token. It’s an identity. A movement. A gateway to everything XRPL has to offer.
With its instantly recognisable character and bold creative vision, DROP leads the charge in showing how fun, community, and onchain experience can coexist. The project puts a spotlight on liquidity pools - not just as a concept, but as a core part of XRPL culture. It’s here to educate, engage, and onboard the next wave of users to the DEX.
Whether it’s through content, collectibles, or its expanding GameFi world - where players earn drop through gameplay - DROP delivers a hands on, real world connection to XRPL. Fast. Cheap. Accessible.
That’s the future $DROP is building.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
