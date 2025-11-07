හුවමාරුවDEX+
සජීවී Dialectic BTC Vault සඳහා අද මිල 102,183 USD කි. DBIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DBIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DBIT ගැන වැඩි විස්තර

DBIT මිල තොරතුරු

DBIT යනු කුමක්ද

DBIT නිල වෙබ් අඩවිය

DBIT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DBIT මිල පුරෝකථනය

Dialectic BTC Vault ලාංඡනය

Dialectic BTC Vault මිල (DBIT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Dialectic BTC Vault (DBIT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:46:41 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) මිල තොරතුරු (USD)

Dialectic BTC Vault (DBIT) තත්‍ය කාලීන මිල $102,183. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 100,588 ක අවම අගයක් සහ $ 103,749 ක උපරිම අගයක් අතර DBIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DBITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 126,288 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 96,313 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DBIT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.58% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.47% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dialectic BTC Vault (DBIT) වෙළඳපල තොරතුරු

Dialectic BTC Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.42M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 101.96 සමඟින් DBIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 101.9634449216486 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.42M කි.

Dialectic BTC Vault (DBIT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Dialectic BTC Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -602.8481989205 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dialectic BTC Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -16,297.4016909000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dialectic BTC Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dialectic BTC Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -602.8481989205-0.58%
දින 30 යි$ -16,297.4016909000-15.94%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Dialectic BTC Vault (DBIT) යනු කුමක්ද

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Dialectic BTC Vault (DBIT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Dialectic BTC Vault මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Dialectic BTC Vault (DBIT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Dialectic BTC Vault (DBIT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Dialectic BTC Vault සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Dialectic BTC Vault මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DBIT දේශීය මුදල් වෙත

Dialectic BTC Vault (DBIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Dialectic BTC VaultDBIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DBIT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dialectic BTC Vault (DBIT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dialectic BTC Vault (DBIT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DBIT හි සජීවී මිල, USD වලින් 102,183 USD වේ.
DBIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DBIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 102,183 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dialectic BTC Vault හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DBIT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.42M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DBIT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DBIT හි සංසරණ සැපයුම 101.96 USD වේ.
DBIT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
126,288 USD ක ATH මිලක් DBIT අත්කර ගති.
DBIT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
96,313 USD ක ATL මිලක් DBIT අත්කර ගති.
DBIT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DBIT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DBIT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DBIT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DBIT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:46:41 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

