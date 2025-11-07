DFDV Staked SOL මිල (DFDVSOL)
-0.75%
+0.39%
-13.49%
-13.49%
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) තත්ය කාලීන මිල $163.51. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 160.49 ක අවම අගයක් සහ $ 165.63 ක උපරිම අගයක් අතර DFDVSOL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DFDVSOLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 259.77 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 150.48 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DFDVSOL පසුගිය පැය තුල, -0.75% කින්, පැය 24 තුල, +0.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.49% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DFDV Staked SOL හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 91.31M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 557.77K සමඟින් DFDVSOL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 557765.447167655 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 91.31M කි.
අද දිනය තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.63184 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -46.1183715730 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -37.7809476200 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -22.54665553023653 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.63184
|+0.39%
|දින 30 යි
|$ -46.1183715730
|-28.20%
|දින 60 යි
|$ -37.7809476200
|-23.10%
|දින 90 යි
|$ -22.54665553023653
|-12.11%
DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.
Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.
DFDV Staked SOLDFDVSOL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DFDVSOL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
