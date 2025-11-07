හුවමාරුවDEX+
සජීවී DFDV Staked SOL සඳහා අද මිල 163.51 USD කි. DFDVSOL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DFDVSOL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DFDVSOL ගැන වැඩි විස්තර

DFDVSOL මිල තොරතුරු

DFDVSOL යනු කුමක්ද

DFDVSOL නිල වෙබ් අඩවිය

DFDVSOL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DFDVSOL මිල පුරෝකථනය

DFDV Staked SOL ලාංඡනය

DFDV Staked SOL මිල (DFDVSOL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

$163.73
+0.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:46:34 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) මිල තොරතුරු (USD)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) තත්‍ය කාලීන මිල $163.51. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 160.49 ක අවම අගයක් සහ $ 165.63 ක උපරිම අගයක් අතර DFDVSOL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DFDVSOLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 259.77 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 150.48 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DFDVSOL පසුගිය පැය තුල, -0.75% කින්, පැය 24 තුල, +0.39% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.49% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) වෙළඳපල තොරතුරු

DFDV Staked SOL හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 91.31M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 557.77K සමඟින් DFDVSOL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 557765.447167655 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 91.31M කි.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.63184 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -46.1183715730 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -37.7809476200 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DFDV Staked SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ -22.54665553023653 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.63184+0.39%
දින 30 යි$ -46.1183715730-28.20%
දින 60 යි$ -37.7809476200-23.10%
දින 90 යි$ -22.54665553023653-12.11%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) යනු කුමක්ද

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

DFDV Staked SOL මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DFDV Staked SOL (DFDVSOL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DFDV Staked SOL සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DFDV Staked SOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DFDVSOL දේශීය මුදල් වෙත

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DFDV Staked SOLDFDVSOL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DFDVSOL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DFDV Staked SOL (DFDVSOL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DFDVSOL හි සජීවී මිල, USD වලින් 163.51 USD වේ.
DFDVSOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DFDVSOL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 163.51 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DFDV Staked SOL හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DFDVSOL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 91.31M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DFDVSOL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DFDVSOL හි සංසරණ සැපයුම 557.77K USD වේ.
DFDVSOL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
259.77 USD ක ATH මිලක් DFDVSOL අත්කර ගති.
DFDVSOL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
150.48 USD ක ATL මිලක් DFDVSOL අත්කර ගති.
DFDVSOL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DFDVSOL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DFDVSOL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DFDVSOL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DFDVSOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

