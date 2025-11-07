හුවමාරුවDEX+
සජීවී COLORS සඳහා අද මිල 0.00011056 USD කි. COLORS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි COLORS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

COLORS ගැන වැඩි විස්තර

COLORS මිල තොරතුරු

COLORS යනු කුමක්ද

COLORS ධවල පත්‍රිකාව

COLORS නිල වෙබ් අඩවිය

COLORS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

COLORS මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

COLORS ලාංඡනය

COLORS මිල (COLORS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 COLORS සිට USD සජීවී මිල:

$0.00011056
-7.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
COLORS (COLORS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:32:37 (UTC+8)

COLORS (COLORS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0001065
පැය 24 පහළ
$ 0.00012143
24H ඉහළ

$ 0.0001065
$ 0.00012143
$ 0.00034162
$ 0.00010311
+2.58%

-7.79%

-7.14%

-7.14%

COLORS (COLORS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00011056. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0001065 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00012143 ක උපරිම අගයක් අතර COLORS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. COLORSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00034162 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00010311 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව COLORS පසුගිය පැය තුල, +2.58% කින්, පැය 24 තුල, -7.79% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.14% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

COLORS (COLORS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 110.38K
--
$ 110.38K
998.34M
998,341,633.541354
COLORS හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 110.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.34M සමඟින් COLORS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998341633.541354 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 110.38K කි.

COLORS (COLORS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, COLORSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, COLORSහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000549186 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, COLORSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, COLORSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-7.79%
දින 30 යි$ -0.0000549186-49.67%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

COLORS (COLORS) යනු කුමක්ද

It's a community memecoin based on a colorful cat named colors , with two NFTs collection ( one full mint, second mint live ) and both NFTs collection can be stacked to earn $COLORS daily

We are building everyday on X and telegram in community

Inspired by doginal dog and many others building community, COLORS is born on X, discord, tg, and keep growing everyday in community, all the Networks are available on the website

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

COLORS මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ COLORS (COLORS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ COLORS (COLORS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? COLORS සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් COLORS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

COLORS දේශීය මුදල් වෙත

COLORS (COLORS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

COLORSCOLORS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් COLORS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: COLORS (COLORS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

COLORS (COLORS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද COLORS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00011056 USD වේ.
COLORS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
COLORS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00011056 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
COLORS හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
COLORS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 110.38K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
COLORS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
COLORS හි සංසරණ සැපයුම 998.34M USD වේ.
COLORS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00034162 USD ක ATH මිලක් COLORS අත්කර ගති.
COLORS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00010311 USD ක ATL මිලක් COLORS අත්කර ගති.
COLORS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
COLORS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී COLORS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව COLORS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා COLORS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
COLORS (COLORS) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

