සජීවී Cap USD සඳහා අද මිල 1.001 USD කි. CUSD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CUSD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CUSD ගැන වැඩි විස්තර

CUSD මිල තොරතුරු

CUSD යනු කුමක්ද

CUSD ධවල පත්‍රිකාව

CUSD නිල වෙබ් අඩවිය

CUSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CUSD මිල පුරෝකථනය

Cap USD ලාංඡනය

Cap USD මිල (CUSD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CUSD සිට USD සජීවී මිල:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Cap USD (CUSD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:42:41 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.98782
$ 0.98782$ 0.98782
පැය 24 පහළ
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24H ඉහළ

$ 0.98782
$ 0.98782$ 0.98782

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752$ 0.947752

-0.08%

+0.15%

+0.25%

+0.25%

Cap USD (CUSD) තත්‍ය කාලීන මිල $1.001. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.98782 ක අවම අගයක් සහ $ 1.006 ක උපරිම අගයක් අතර CUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.17 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.947752 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CUSD පසුගිය පැය තුල, -0.08% කින්, පැය 24 තුල, +0.15% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Cap USD (CUSD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 189.54M
$ 189.54M$ 189.54M

--
----

$ 189.39M
$ 189.39M$ 189.39M

189.67M
189.67M 189.67M

189,518,582.5431378
189,518,582.5431378 189,518,582.5431378

Cap USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 189.54M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 189.67M සමඟින් CUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 189518582.5431378 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 189.39M කි.

Cap USD (CUSD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Cap USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00149632 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Cap USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000118118 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Cap USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0003712709 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Cap USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00149632+0.15%
දින 30 යි$ +0.0000118118+0.00%
දින 60 යි$ +0.0003712709+0.04%
දින 90 යි$ 0--

Cap USD (CUSD) යනු කුමක්ද

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Cap USD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Cap USD (CUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Cap USD (CUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Cap USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Cap USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CUSD දේශීය මුදල් වෙත

Cap USD (CUSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Cap USDCUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cap USD (CUSD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Cap USD (CUSD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CUSD හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.001 USD වේ.
CUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.001 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Cap USD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CUSD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 189.54M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CUSD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CUSD හි සංසරණ සැපයුම 189.67M USD වේ.
CUSD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.17 USD ක ATH මිලක් CUSD අත්කර ගති.
CUSD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.947752 USD ක ATL මිලක් CUSD අත්කර ගති.
CUSD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CUSD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CUSD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CUSD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:42:41 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

