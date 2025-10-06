CAIRE මිල (CAIRE)
CAIRE (CAIRE) තත්ය කාලීන මිල $0.00143295. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00140604 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00144062 ක උපරිම අගයක් අතර CAIRE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CAIREහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00675754 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00136258 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CAIRE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +1.64% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
CAIRE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 30.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 21.00M සමඟින් CAIRE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.09K කි.
අද දිනය තුළ, CAIREහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, CAIREහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005457726 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, CAIREහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003891863 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, CAIREහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.001731111481979955 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.64%
|දින 30 යි
|$ -0.0005457726
|-38.08%
|දින 60 යි
|$ -0.0003891863
|-27.15%
|දින 90 යි
|$ -0.001731111481979955
|-54.71%
CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S
