BLOXWAP මිල (BLOXWAP)
+0.37%
+2.14%
+19.20%
+19.20%
BLOXWAP (BLOXWAP) තත්ය කාලීන මිල $0.0009548. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00092289 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00119671 ක උපරිම අගයක් අතර BLOXWAP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BLOXWAPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00230684 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00033361 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BLOXWAP පසුගිය පැය තුල, +0.37% කින්, පැය 24 තුල, +2.14% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +19.20% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
BLOXWAP හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 954.65K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.94M සමඟින් BLOXWAP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999937064.405382 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 954.65K කි.
අද දිනය තුළ, BLOXWAPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BLOXWAPහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000882333 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BLOXWAPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BLOXWAPහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+2.14%
|දින 30 යි
|$ -0.0000882333
|-9.24%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Bloxwap is a gamified DeFi protocol that converts real-time crypto markets into a “tap-to-play” prediction experience. Instead of using order books or decentralized exchange UIs, users deposit stablecoins and make $1 directional predictions (knock-in barrier options) on price movement with simple taps. ￼
Key mechanics:
• PvP (Player vs Player): Users compete head-to-head by placing predictions; those whose predictions succeed split the pot for that time slice. ￼
• PvM (Player vs Market): Each tap is effectively a leveraged barrier option (e.g. up to 50×) that pays out if the price touches the barrier within the next second. ￼
• Under the hood: built on Solana, using Magicblock for ultra-fast block times, Pyth as a low-latency oracle (updates every ~10 ms), and integrates with Drift for perpetual/futures mechanics.
• Payouts and trading settle in stablecoins (USDC). ￼
Utility & purpose: • Low barrier to entry: anyone can participate by tapping, without needing to understand order books, charts, or complex UI. • Social / competitive appeal: users compete for high scores and directly trade with peers or the “market.” • Composability: leverage and barrier mechanics could enable extension into derivatives, structured products, or embedding into broader DeFi ecosystems.
BLOXWAPBLOXWAP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BLOXWAP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
